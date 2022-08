A Fernando Hernández le quedó grande el Cruz Azul vs Toluca

Fernando Hernández transpira inseguridad, en el primer tiempo con cuatro faltas no tuvo problemas, hasta Fernando arbitra bien, pero cuando el partido crece se hace chiquito y no sabe manejar la presión y termina perdido.

Antuna se mofó, burló, le gritó y no hizo nada, todos le protestan y se asusta, en el gol de Cruz Azul hay falta de Rotondi ya que llega y golpea a Volpi después que despeja con ambos puños, lo de Jurado de risa, nunca es penal y mucho menos expulsión, al 104 hay un claro penal sobre Carneiro y ni con el VAR lo sancionó, lo veremos arbitrar nuevamente, ojalá y no, no se merecen estos arbitrajes los equipos de Liga MX. Horrores arbitrales.