¿A dónde va Santi?

Hoy traigo ánimo internacional, que se encendió cuando vi a mi Santi Giménez de oro escuchar el himno de la Shempions por última vez esta campaña, y por tanta especulación que se ha generado sobre su futuro desde el Viejo Continente.

Aunque desde Feyenoord se ha tratado de mandar el mensaje de que no sale el ya histórico goleador mexicano, la realidad es que las propuestas desde Ligas más grandes no han dejado de llegar a sus oficinas y hoy te diré cuál es la que los Giménez esperan que cuaje pronto, aunque tiene un ‘pero’.

Ya sabemos que a mediados de este año que está por terminar, Santi rompió con el agente que lo ayudó a llegar a Países Bajos, Matías Bunge, y que su padre tomó las riendas de su carrera. Pero no lo hizo sin ayuda. Resulta que quien fuera ‘ejecutiva’ de Cantera Latina, la agencia del promotor argentino, encargada de Giménez, ahora está ayudando por fuera a la familia, pues tiene licencia de intermediaria avalada por FIFA, Mariel Duayhe.

Por encargo de los Giménez, la agente fue a tantear el terreno de la futura vivienda de Santi en la ciudad, de donde esperan que venga la oferta final que convenza al Feyenoord: Madrid, donde Duayhe buscó la semana pasada departamento y lo que necesite el goleador. ¿Y para cuál? Me encantaría decir que es el Real, pero es para el Aleti.

Ahora, hay un gran ‘pero’ para que sea ya en este invierno y que están evaluando desde la capital española: Santi ya jugó esta edición de La Shempions y aunque quedaron eliminados, ya no podría incorporarse al club de Madrid para encarar la fase eliminatoria. Y está el tema del costo, pues de los 20 melones europeos que costaba al inicio de esta temporada, sus grandes actuaciones en la Eredivisie ya elevaron su costo. Veamos, pero ojalá que terminen por animarse a llevar a Giménez a La Liga, donde estoy convencido de que la rompería.

CONFÍAN EN PALABRA DE MOHAMED

Con la salida del Turco consumada, solo tengo que agregar que en el Club Universidad están convencidos de que es real su argumento de tener ‘la mochila llena’ para hacerse a un lado del banquillo de Pumas, es más, me aseguran que desde la recta final del torneo ya lo veían con la cabeza en sus problemas personales. Tienen que ver con la familia, que es fundamental para la estabilidad del Turco.

Y para aclarar lo de la cláusula que le ‘impide’ agarrar equipo en México, en realidad sí puede ser contratado por otro club de Liga MX, pero tendrían que pagarle a Pumas una cifra considerable por registrarlo como técnico el siguiente torneo. Además, sería absurdo que Tony dejara a su cuerpo técnico de confianza, con el que ha trabajado por años, que firmó un año con Universidad, si ya estuviera arreglado para cambiar de colores el siguiente semestre.

TAMPOCO CUMPLEN A SUS FUTBOLISTAS

Y pues hoy te traigo una de Pumas, pero de otra área, del equipo Femenil, que por más que tratan de que se vuelva relevante, nomás no pasa de darle poquita comezón al ‘G5’ que acapara Semifinales, Finales y títulos.

Aunque cepillaron a Jonathan Lazcano como técnico del primer equipo, se sabe que quien maneja todo lo que tiene que ver con la Femenil en Cantera es el histórico Leo Cuéllar. Pues a este equipo, el Inge Polo Silva les prometió premios individuales al plantel si alcanzaban Liguilla, como lo hicieron, llegaron hasta Cuartos de Final donde cayeron goleadas por Tigres. Era una promesa de 10 mil pesos por futbolista.

Peeeeeero como cuando lo lograron ya no estaba Silva para responder a la promesa y la nueva directiva no se haría cargo de promesas que no se hicieron en su tiempo, así que Cuéllar pensó que debía hacer algo. Se le ocurrió darles una recompensa a las jugadoras: les mandó tarjetas del Palacio de Hierro por 500 pesos a cada una, como muestra de agradecimiento por cumplir el objetivo y dentro de sus posibilidades económicas. Dicen por ahí que de lo perdido lo encontrado. Algo es algo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La mejor Final