América pedirá inhabilitar a Arboleda por lesión de López

Me quedé helado con la lesión de Chucho López, y más cuando Arboleda se le fue al árbitro a reclamarle. El colombiano del Olimpia ni cuenta se dio de que tronó al americanista. “Fractura de peroné”, me contó mi oreja emplumada al tiempo que terminaba el partido. La ruptura del hueso es completa, como se muestra en esta foto que me roló mi infiltrado en el Nido. Trágico.

Lo increíble es que el árbitro, quien vio muy cerca la jugada, sólo le sacó la amarilla al colombiano. “Soy de patita caliente”, ha dicho Arboleda en Honduras, donde acaba de acumular su séptima expulsión, imagínate la clase de criminal que anda suelto en las canchas.

Pues te puedo confirmar en esta columna que la directiva de las Águilas no tardó mucho en decidir que sí pedirá la inhabilitación del jugador del Olimpia por la terrible lesión que le provocó al americanista. Bendita Concacaf. Ni modo, acá nos tocó jugar.

SOLARI NO PUEDE CREERLO

Cómo nunca habíamos visto al técnico del América, gritaba, le reclamaba al árbitro las faltas de los hondureños, que se despacharon con la cuchara grande ante la complacencia del juez de la Concacaf: además de romper a López, le provocaron una contusión en la cara a Naveda, noquearon a Benedetti (quién está en observación del neurólogo) y la salida de Córdova fue por golpe en la cadera. De no creerse.

Es por eso que este torneo tan chafa es tan cuestionado por los mexicanos, que se tienen que arriesgar a jugar contra equipos que no miden las consecuencias de sus actos y que no tienen nada qué perder. ¡Haz algo ya, Concacaf!.

A LA MARCHESÍN

El que saltó de inmediato para defender a Chucho fue el líder moral de las Águilas, Memo Ochoa, que reclamó a Arboleda la entrada. El portero volvió a ser titular ahora en la Conca y aunque América está en periodo cargado de trabajo, me cuentan que le dijo a Solari que aunque le gusta dosificar, Paco Memo está listo para jugar todas las competencias sin problema, como lo hizo en su tiempo Marche.

Sin lesiones, Ochoa puede jugar hasta en las canicas; claro que esto no le permite ver acción a Óscar Jiménez, quien tenía la ilusión de sumar minutos en Concacaf, pero tendrá que esperar.

EL INGE NO SE QUEDA ...Y EL PIOJO DEPENDE DE XOLOS

Para actualizar de lo que sucede en Tigres, ya te había dicho que se queda en pausa la renovación del Tuca por el papelón en Liga MX, pero tengo que actualizar dos temas: uno es que el Inge Rodríguez se va sí o sí tras este torneo, es decir, que aquello que te puse como posibilidad de que Mau Culebro se volvería presidente no está en duda, será un hecho este verano. Además, me contaron que Carlos Valenzuela, el encargado de la parte comercial que también llegó procedente del América, será el segundo en la directiva para ayudar en la nueva era de los Tigres.

Y dos, ya se plantean candidatos para suceder a Ferretti en caso de que gane la facción de Cemex que quiere que se vaya el brasileño. Ya mi querida Sombra Rodríguez reveló en su columna que el Piojo Herrera es una opción, pues tiene gran relación con Culebro, y puedo confirmarte que así es; es más, si no tuviera la oferta de Tijuana para agarrar a Xolos el siguiente torneo, será casi un hecho que Herrera se volvería felino. Cómo da vueltas la vida.

MIKEL RINDE CUENTAS A CIEN DÍAS

Por cierto que hoy se cumplen los primeros 100 días en el cargo del nuevo jefe de la Liga Em Ex, don Mikel Arriola, quien como ningún antecesor y a pesar de la pandemia, se ha puesto a chambear con todos los clubes, incluidos los de la Expansión, ya visitó y habló con cada uno, y rendirá cuentas de este inicio de su gestión.

Arriola va a presentar hoy las 10 acciones más importantes en el arranque de su administración, como haber turnado cuatro casos a la Comisión Disciplinaria, mejorar los protocolos contra el virus, que han bajado el número de positivos y más. Con este Presi al menos hay cuentas claras y da la cara para contarnos lo qué pasa en nuestra Liga MX. Bien ahí.

DAN LA ESPALDA AL MIRREY HIGUERA

Y ya en estos menesteres, vaya ruido que generó la exhibición que hice de las intenciones del Mirrey Higuera de hacerse del control de la Liga de Expansión. De todos colores y sabores. De entrada, te agrego dos cosas: que en Doña Liga y Femexfut ya tienen conocimiento y copia de los mails del Conde de Michoacán, así como opiniones de los dueños sobre su plan, y que justamente entre los otros propietarios, la mayoría lo tiraron de a loco o lo ven como un aprovechado.

Te cuento que de entrada, en la reunión que tuvieron en secreto, uno de los dueños encaró a Higuera y le lanzó una frase que retumbó: “Tú apenas estás llegando, yo llevó más de siete años invirtiendo mi dinero”, para explicarle que no era tan fácil que tomara el control y los demás se quedaran como el chinito, ‘nomás milando’.

“Sueña con ser el alto comisionado y llevar mano en todo”, me dijo otro de los propietarios, “un Michael Corleones región 4”. Queda claro que falta mucho para que el Mirrey Higuera se eche a la bolsa a la mayoría para que lo pongan como el jefazo del movimiento alterno en la Expansión.

LA SHAMPIONS, CERCA DE CAMBIAR DE CASA

Para cerrar, aquello de que Fox Sports e ESPN no tendrán la Champions League para la próxima temporada en México, se está definiendo; el tema es que Warner le entró a la puja por los derechos de la ‘Shampiens’ para su canal de TNT Sports y me cuentan que es mucho mejor esa oferta que la de renovación de los canales de Disney. Así que aunque no está cerrado, todo indica que sí se mudará la orejona de canal en nuestro país.

