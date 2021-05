Fox Sports: ¿Venta o Liquidación?

Acá vengo de metiche cuando no me toca porque está sabroso el tema de la venta de Fox Sports México por parte de Disney y como mi pecho no es bodega, pues te cuento.

En la última columna te adelanté que ya había ganón para la venta del canal deportivo, para que se lo quitara a Disney como establecieron las autoridades mexicanas y justo confirmó ayer el IFT que no dará más prórrogas para desincorporar a FS de la compañía del Ratón Miguelito, así que se acaba el plazo hoy. Ya después de la séptima era una burla. Pues de esto se desprenden dos temas que me tienen dividido como nunca desde que escribo esta columna.

Una oreja que sabe al dedillo lo que sucede con Disney me asegura que está cerrada la venta y que es cuestión de días para que se anuncie. Después de mucho preguntar ante tanto hermetismo, por fin me dijeron cuál es la buena: Media Pro. La otra era Lauman. Me explicó que la propuesta ya la tiene el IFT y que están por palomearla para que se haga oficial. No debe pasar de la siguiente semana.

Sin embargo, como siempre toco base con más informantes, me fui hasta arriba con mi oreja de mayor categoría en el organigrama de ‘cómo se maneja este país’, casi casi que un escalón debajo de mi cabecita de algodón, para que me entiendas. Y me fui de espaldas con lo que me contó.

Me asegura que el tema de hartazgo del IFT no es porque ya exista comprador, sino porque se dieron cuenta que Disney estaba haciendo tiempo y que nunca llegaron realmente ofertas de compra, por lo que decidieron ponerle un alto. ¿Y qué pasa si no vende con el plazo encima? Pues viene un proceso de “remate, de liquidación” de la propiedad y activos del canal, es decir, una especie de venta de garaje de FS, ya no en paquete, sino por partes y al que llegue por ellos. ¿Eso incluye todo, contratos? “Todo”, me aseguró, con todo y los de los derechos de transmisión de los clubes. Es más, hasta se aventó la puntada de contarme que los del talento también, y que había varios de no creerse, “que cobran el millón de pesos al mes”. Remate de todo por que no se lo puede quedar Disney.

Obviamente me fui para atrás, pero como es de mis orejas más picudas, me parece difícil dudarlo y te lo comparto. ¿Tú qué crees, ya se vendió o se va a rematar? Te mantendré informado.

