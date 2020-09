Clásico Nacional, caída brutal

Hace algunas semanas escribí sobre los números que estaba arrojando Don Rating en el regreso del futbol a la televisión en la pandemia y comentamos sobre la muy agradable sorpresa que mantenía el futbol femenil, el fracaso de audiencia de la Liga de Expansión, así como mostramos un “quién había sido quién” en los programas nocturnos de debate del mes de agosto pasado.

Luego llegaron los llamados Clásicos en fila y de nueva cuenta la polémica entre las preferencias de audiencia se puso en boca de todos: que sólo el América vs Chivas era un Clásico, que el Tigres vs Rayados era únicamente un partido de arraigo nacional, lo mismo que el Atlas vs Chivas, que si debía considerarse de igual manera al América vs Cruz Azul o al América vs Pumas.

En fin, se gastaron ríos de tinta, se escribieron miles de tuits, se construyeron y armaron debates radiofónicos y televisivos, al estilo 'Laura en América' de una polémica absurda e intrascendente. ¿Que si NO es o SÍ es Clásico tal o cual partido sirve de algo? Sí, promocionar el juego que genera aumento de audiencia ¿El ser o no un Clásico provoca que sea un mejor partido o garantice un buen espectáculo a la audiencia? ¡En lo absoluto! y las evidencias fueron contundentes, vimos partidos verdaderamente infames.

PROSTITUCIÓN Y DEVALUACIÓN

La palabra Clásico, futbolísticamente hablando, se prostituyó desde hace muchas décadas con el único fin de generar audiencia y promoción. Digamos que algunos bien podrían estar catalogados en el rubro de 'publicidad engañosa'. Al auditorio le gustaban los llamados Clásicos, pues le dieron más Clásicos, cual puesto de tamales: de chile, de dulce y de manteca. Se devaluó el concepto, pero se ganó en mercadotecnia y eso se tradujo en dinero.

En esta vorágine de polémica sobre el por qué uno SÍ es Clásico y otros NO, el qué tan grande es uno y qué tan chico el otro, la mayoría de las discusiones terminaba en el terreno de la subjetividad, de la historia, del pasado, pero NO del presente. Las únicas cifras tangibles para poder medir de alguna manera qué tan 'grande' seguía siendo un Clásico y qué tan 'chico' era el otro nos llevaba al único camino posible: Don Rating. ¿Cómo les fue a los Clásicos en audiencia? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca están uno del otro en números televisivos según IBOPE? De eso y más se trata esta columna.

NÚMEROS VS VERSO

Antes de iniciar este análisis, es necesario REPETIR lo mismo que publiqué hace 15 días: “es dejar MUY claro que estos NO son ni MIS números NI mis estadísticas NI mis preferencias. Son los números que la empresa IBOPE NIELSEN les entregó a TODAS las televisoras abiertas y de paga. Son las mismas cifras, los mismos datos que tienen ESPN, Televisa, TUDN, Fox Sports, Marca Claro, TV Azteca y las agencias de publicidad.

Cualquier duda o negación de los números que aquí presentaré sobre las preferencias de audiencia sin duda es justificada, es su opinión y es respetable, pero antes de recordarme a mi jefecita, les ruego que todas las mentadas sean canalizadas a la ventanilla correcta: Ibope Nielsen. En esta historia no habrá más héroe o villano que sus estadísticas, son SUS números.

ESTREPITOSA DEVALUACIÓN

Del Clásico Nacional celebrado el pasado 19 de septiembre se esperaba una gran audiencia; se jugaría sin público, la mayoría de los locales nocturnos en el país permanecían cerrados por la pandemia, fue sábado. Con la mayoría de los aficionados en casa, un gran rating parecía garantizado.

Un año antes, el América 4-1 Chivas jugado el 28 de septiembre de 2019, cuando todo era 'normal', Ibope registró una audiencia en conjunto para los canales de Televisa superior a los 15 puntos de rating y más de 17.4 millones de espectadores, consignó en su columna David Medrano, apuntando cifras de IBOPE.

Y efectivamente, el departamento de prensa presumió audiencia en un video de 30 segundos en redes sociales los encabezados de diferentes medios: “el Clásico golea en audiencia”, “el Clásico se lleva la audiencia nacional”, “América vs Chivas, lo más visto en la televisión abierta”. Sin embargo, muy pocos se dieron cuenta que NADA había que presumir al anunciar una audiencia de 3.5 millones de televidentes.

¿EL MÁS BAJO DE LA HISTORIA?

Por el contrario, fue un rating de terror, en 2019 sin pandemia ese mismo juego de Liga lo habían visto 17.4 millones, en 2020, con todos -o casi todos- en casa apenas 3.5 millones. El Clásico América vs Chivas lo vieron casi ¡14 millones de personas MENOS! El bajón de rating fue brutal, escalofriante ¡El peor del siglo sin duda!

En 2015, el Clásico Nacional registró 20.7 en el Valle de México, en 2016 tuvo una audiencia de 18.7 millones de personas, en el 2017 sumó mas de 19 millones de espectadores. ¿Qué sucedió? ¿Por qué esas cifras? ¿Antes estaban maquilladas y ahora NO? lamentablemente NO tengo respuestas para estas interrogantes, pero son dramáticas las cifras. La televisora debe estar muy preocupada.

Peor aún parece la situación, cuando comparamos las cifras de 3.5 millones de espectadores que presumió Televisa, especificando que sumó la audiencia de otros canales de la televisora, con una sumatoria similar que tenemos de Ibope, ya que suma las cifras de TV abierta, TUDN y sólo refleja más de 2.5 millones en su mejor momento. Un millón menos que las cifras oficiales que mostró la televisora en sus redes sociales.

LOS REGIOS, AL ALZA

Antes de pasar a los números debemos hacer énfasis en la bestial diferencia del universo o el potencial de espectadores que existe entre una televisora abierta y una de paga como Fox Sports, que transmitió el último Clásico, el Regio. En la primera se llega a más de 100 millones con facilidad, los que tiene TV de paga en México no superan los 45.

Una vez aclarado el punto, debemos hacer historia. En 2015, se transmitió por TV abierta y de paga el Clásico Regio y alcanzó 2.5 millones de espectadores de rating. En las mismas circunstancias en 2016, llegaron al 2.7. En 2017, fue histórico para los equipos regios, ya que en su Final superaron por primera vez al clásico Nacional. El Tigres vs Rayados logró 20.7 millones de televidentes contra los 19.2 que tuvo el América vs Chivas de esa temporada.

Este fin de semana se celebró el último Regio, ya solamente en TV de paga, transmitido por Fox Sports y el rating fue realmente sorprendente ¡6.89! Cada punto de rating en TV de paga significa una audiencia de 269,145 televidentes, es decir que el juego que perdió Rayados en casa fue visto por un millón 859 mil 409 espectadores. Una cifra muy, muy alta si comparamos que este número es sólo en TV de paga, contra los 2 millones 294 mil que en TV abierta (Canal 5) más TV de paga (TUDN, IZZI) que acumuló el Clásico Nacional América vs Chivas. En términos reales de medición es casi nada, dada la enorme diferencia de universos. Podemos concluir que el camino de los regios esta en ascenso. En este sentido tuvieron una victoria.

El aburrido juego del Clásico Joven América vs Cruz Azul tuvo números muy similares al América vs Chivas que le ganó por muy poco. Televisa, también lo presumió en redes sociales. Cacaraqueó 3.2 millones de audiencia sumando los números de TUDN y TV abierta. Sin embargo, el análisis de Ibope da casi un millón menos. El número, para tal sumatoria, fue demasiado pobre. Eso sí, se jactó de haber superado al Exatlón de TV Azteca.

TUDN SE SUICIDA

Por si fuera poco, TUDN no está canalizando adecuadamente la construcción de rating y la enorme ventaja de poder poner sus programas de análisis ligados a la terminación de los juegos que trasmiten como sí lo hace Fox Sports y ESPN.

Por ejemplo, luego del Rayados vs Tigres, siguió 'La Última Palabra' y de los 6.89 puntos de rating, el programa de André Marín y compañía pudo rescatar y ligar un gran 3.06 contra los .25 de 'Futbol Picante' o los .38 de 'Contacto Deportivo', programa que por cierto increíblemente se mantiene al aire para México en ese horario, sus números son bastante pobres comparados con 'Línea de 4', de la misma cadena de TUDN, al que siempre le cambian de horario y día, pero cuyo rating crece superando en algunos días hasta a 'Futbol Picante', por ejemplo, el domingo pasado previo al América vs Chivas, sumó por si solo un gran .70. Increíblemente 'La Jugada' tira el rating.

LOS OTROS

Y si a algunos les preocupa el poco rating de la Liga de Expansión, no sé qué dirán cuando se enteren de las malas audiencias de la Seria A de la Liga italiana, donde el rating más alto de este fin de semana fue el .66 del Roma vs Juventus. A la NFL le va mejor; Dallas ve Seattle marcó 1.76, el Green Bay vs Nueva Orleans 1.26, el que menos marcó fue el Detroit vs Arizona.

PRÓRROGA

Contrario a lo que algunos medios nacionales publicaron, la información que tenemos sobre la fecha fatal para la venta de Fox Sports México por parte de Disney es que en los próximos días se anunciará una nueva prórroga para protocolizar la venta y esta se alargaría hasta los primeros días de enero de 2021. Los cuatro tiradores siguen vivos, NINGUNO se ha retirado: NBC Telemundo, Murdoch, Medía Pro y AT&T mueven sus últimas fichas.

Cuando pregunté a uno de los ejecutivos importantes de IFT sobre si era verdad que Fox Sports producía pérdidas de 70 millones de dólares anuales, se rio y me respondió de manera contundente: “los números están a la vista de todos. Si tuviera esas pérdidas, te aseguro que NO tendrían NINGÚN interesado en comprarlos y tiene ¡4! ¿Tú crees que estas empresas son tontas? Tiene mejores números que sus propios canales deportivos. Tu has escrito sobre ello”.

En fin, pronto se sabrá el destino de esta telenovela, donde muchos interesados quieren llevar agua a su molino.

“Hazte una pregunta: ¿hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo? Es otra manera de decir conócete a ti mismo y a tu competencia. Si ésta es mejor, necesitas ofrecer algo de lo que ellos carecen”, Donald Trump

