"No hay fianza" dice Kuri en demanda (4a entrega)

APARICIONES

Ha pasado más de un mes desde aquel 7 de agosto en que Mario Alberto García, director jurídico de Doña Fede, le envió una carta oficial a Edson Zwaricz, secretario general de la AMFPro anunciándole que demandarían a la afianzadora Sofimex S.A. de C.V. La razón: se había negado categóricamente a pagar TODAS las reclamaciones que en su representación había realizado el despacho Ocampo 1890, quien exprofesamente fue contratado como especialista para cumplir con esa misión y poder así pagar los adeudos que tienen con las más de 100 familias afectadas por el caso de los Tiburones Rojos del Veracruz, desde hace más de un año.

EXPLICACION NO PEDIDA…

Nos llamó la atención el especial énfasis que hizo el jurídico de la Federación en el sentido de aclarar que todo era válido y legal acotando en su misiva: “A pesar de que la fianza fue VÁLIDAMENTE expedida por la afianzadora…” les informaron de rechazo a TODOS sus reclamos. En mi pueblo dicen que: “explicación NO pedida, acusación manifiesta”.

La lectura era evidente, les decían que cobrar sería un tema muy complejo y prolongado. Prácticamente se lavaron las manos, como si Doña Fede no fungiera como un aval solidario, ya que es ella la ÚNICA beneficiaria de la fianza, como si ella NO tuviera ninguna responsabilidad directa por omisión o negligencia en la revisión, en la certificación de los documentos y requisitos que exigen cumplir a sus afiliados y les pidieron designar un abogado, para darle seguimiento a la demanda que se levantaría en breve.

Ya está por terminar septiembre y de la demanda a la aseguradora ni sus luces, por lo menos a la Asociación de jugadores NO le han enterado de nada. Me imagino que sus abogados deben de escribir de a 'dedito' por eso la tardanza. Lo cierto es que hay novedades en torno a la dichosa fianza y NO son buenas noticias para quien espera sus pagos.

El pasado 11 de junio, Fidel Kuri Grajales y su cuerpo de abogados presentó una demanda ante la Fiscalía General de Veracruz, donde acusa de fraude específico y delincuencia organizada a quien resulte el representante legal o administrador de la FMF y señala a 14 miembros de Comité Ejecutivo, que van desde Yon de Luisa hasta el propio director jurídico.

FIANZA INEXISTENTE

Esta es una de tantas demandas que tiene abiertas el empresario veracruzano ante la Federación. Sin embargo, sorprende el hecho que ante una autoridad Judicial Federal y ante la Fiscalía, Fidel Kuri asegure en diversos párrafos que la Federación pretende cobrar mediante una FIANZA INEXISTENTE. Lo declara el propio empresario, y lo está asegurando ante las autoridades, mentirle le acarrearía cometer un delito, hacerse el 'harakiri' legal.

En el punto 6 del cuerpo de la demanda, acota: “El dinero que la Federación Mexicana de Futbol pretende cobrar por medio de una INEXISTENTE FIANZA, ya fue pagado…” Párrafos más adelante, vuelve a insistir en el tema: “Sin que haya pagado dichas sumas de dinero y pretende cobrarlas nuevamente a través de una FIANZA INEXISTENTE…”.

Seguramente a usted, como a un servidor, de inmediato se le vino a la mente los documentos que filtró la Federación a los medios donde aparece la carátula de la fianza expedida por Sofimex por 10 millones de dólares, que tendría vigencia de DOS años, desde el 14 de junio de 2018 al 13 de junio de 2020. Sí, esa misma que tanto presumió Yon de Luisa y Bonilla en su visita a diferentes medios de comunicación. Y sí, la carátula de la fianza existe, pero lo que no aparecía era el dinero.

NUNCA SE PAGÓ

También Sofimex recibió la reclamación de la propia Federación para cobrar la fianza, la aseguradora incluso declaró a petición expresa de la Fiscalía General sobre la misma, argumentando que eran improcedentes la mayoría de pagos. ¡Qué demonios estaba pasando entonces! ¿Por qué Kuri, declara ante las autoridades judiciales que NO hay fianza alguna?

Solicitamos respuesta de manera oficial a Sofimex sobre el hecho. Nos respondieron que por secrecía NO pueden comentar al respecto. Preguntamos a los abogados de Kuri entonces: ¿Hay o no hay fianza? La respuesta fue contundente: “Carátula SÍ hay, pero ¿hay pago alguno sobre esa fianza de parte del señor Kuri o de una de sus empresas? NO lo hay. ¿Quién solicitó esa fianza? No existe un documento que pruebe que un apoderado legal con ese poder la haya solicitado o cubierto el pago de la póliza”.

Si sus abogados NO mienten, vaya que hay un enorme problema para la Federación. Si NO hay pago, la carátula es sólo papel, legalmente NO tiene validez, queda nula. Si usted contrata un seguro de su coche, pero NO paga la póliza, ésta queda nula, así de simple. Si la fianza está vigente y es válida como asegura el jurídico de la Federación, sería muy simple que la Aseguradora o la FMF mostrara el pago realizado y asunto aclarado, pero el tema es que quien debió contratarla y pagarla, asegura que NO lo hizo. Kuri podrá ser muchas cosas, pero tan tarugo como para mentirle a la autoridad judicial y afirmar que NO pagó, algo que SÍ pagó y le pueden comprobar fácilmente.

No me pregunte por qué está tan enredado todo, por qué Sofimex hace como que la Virgen le habla, niega pagos y no aclara nada. Por qué el 'despacho especializado' que contrató Doña Fede para cobrar hizo el ridículo, por qué el jurídico de la Federación busca limpiar sus culpas, por qué Kuri NO lo dijo nunca antes. En este mar de incertidumbre la única certeza es que más de 100 familias seguirán sin cobrar. Cuántas mentiras, cuánto desorden, cuánta negligencia, cuánta pestilencia.

FALSA SOLIDARIDAD

Todo empieza a tener sentido, cuando hace unos pocos días de manera 'amistosa' funcionarios de Doña Fede se acercaron a la AMFPro, para sondearlos: Nada más por su 'buen corazón' podrían darles unos 20 millones de pesos, para cubrir los adeudos de la gente más necesitada, pero el resto tendría que esperar y 'jugársela' con Doña Fede, irse a juicio y cobrar SÓLO en caso de que ganaran. ¿Por qué tendrían que compartir una responsabilidad que debe correr sólo a cargo del beneficiario de la fianza? Todo ha quedado en eso, en una propuesta. No hubo más. ¿Por qué de pronto tan magnánimos?

¿COBRO DOBLE?

Esta demanda de Kuri se centra en los dichos de que la FMF le hizo o pretendió hacer un fraude al cobrar de nueva cuenta algo que ya había pagado. Relatan hechos y acompañan evidencias con transferencias del pago de la multa de los 120 millones más IVA por NO descender y cerca de 35 millones de pesos más que servirían para pagar TODOS los adeudos hasta esa fecha, incluidos algunas sentencias del TAS como la de Matías Cahais. Tan así supuestamente sucedió que Veracruz pudo iniciar el torneo, porque ya NO tenía deudas.

Sin embargo, después de la desafiliación vino la reclamación y la Federación reclamó a Sofimex, el pago de Matías Cahais, que ya se había realizado. El reclamo está documentado por una aceptación de Sofimex, sobre el tema y el despacho de la FMF.

¿Por qué pretender cobrar algo que ya estaba pagado? Argumentan los abogados de Kuri, y solicitan que se dé visto a la FIFA, para que certifique que recibieron de la FMF los pagos realizados por sus disputas en mayo de 2019. Aseguran que ese dinero lo tomó la Federación y no lo envió para cubrir esas deudas y ahora se estaban avivando para cobrárselas a la afianzadora, sólo que NO pudieron hacerlo porque en sus dichos, esa fianza es inexistente.

NO es un tema menor, por la cuantía de más de 50 millones de pesos en el supuesto caso de dictaminarse culpable a Doña Fede algún ejecutivo de los 14 mencionados podría dictaminársele prisión preventiva oficiosa. Haría bien la Federación en aclarar este espinoso tema antes de que escale a otra esfera.

POLACO CONTRA DOÑA FEDE

Pero este asunto de demandas NO termina aquí. Al 'Polaco' Menéndez, la Federación le pudo cubrir el millón 400 mil pesos, que tenía de contrato federativo. Sin embargo, quedó pendiente el otro contrato. El delantero fue de los pocos que pudo comprobar que tenía doble contrato y ya les comunicó a miembros de la Asociación que entablará demanda legal contra la Federación Mexicana de Futbol, por ser el obligado solidario, beneficiario de la fianza. Es ella quien deberá cubrirle los cerca de 5 millones de pesos del doble contrato, que NO pueden cubrirle por este tema de la fianza inexistente, se espera que varios jugadores más se unan a esta demanda en tribunales ordinarios contra Doña Fede directamente.

Así las cosas en Doña Fede, que según dicen está muy tranquila entre tantas demandas que tiene abiertas. Viene pronto la resolución del TAS con los equipos de Ascenso, también el tema de Lobos BUAP, que si bien es de particulares, la FMF, por avalarla y aprobarla por encima de sus estatutos y lineamientos tendrá implicaciones legales y quizá hasta fiscales.

NO, Doña Fede no está risa y risa por los frentes abiertos en los juzgados, aunque eso mande decir. La intempestiva salida de Anna Peniche, quien fuera directora jurídica y responsable de la regulación y asuntos deportivos, fue la punta del iceberg legal que se le avecinaba, eso incluye por supuesto los depósitos sospechosos por más de 13 millones de dólares que reportó Deutsche Banck, realizados por la Federación a la cuenta de Jeffrey Webb, presidente de la Concacaf y algunos más en los tiempos de Justino Compeán y que detonó 'Mexicanos contra la corrupción'.

Por hoy se me acabo el espacio, pero NO este tema. La pandemia legal azota a Doña Fede y tampoco tiene control, ni tampoco vacuna. Pronto sabremos quiénes serán los sobrevivientes del presente y del pasado federativo.

“La verdad cuesta. Pero las mentiras cuestan más”, Jennifer Donnelly

