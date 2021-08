¿Quién debe rendir cuentas por la actuación mexicana en Tokio 2020?

Pobre deporte mexicano. ¿A quién habrá que pedirle cuentas, y quién debe rendir cuentas de lo que ha pasado en Tokio 2020 con los atletas mexicanos?

Es verdad que no somos una potencia en ningún deporte. De repente ha habido triunfos aislados, esfuerzos de atletas que han luchado contra viento, sol, marea, obstáculos, dificultades y todo tipo de cosas y logran una medalla, pero es a cuentagotas.

No hemos seguido las escuelas que se han formado, la escuela de marcha se perdió, la escuela de boxeo se perdió, la escuela de taekwondo también se desapareció; en la gimnasia, ya vimos el esfuerzo que Alexa Moreno tuvo que hacer, compró sus aparatos, fue sacrificada brutalmente en las redes sociales porque su físico no era agradable.

Quizá la única federación a la que no le costó fue la de futbol, que puso la plata para montar una selección fuerte, a diferencia de la de Río que fue eliminada en la primera ronda. Quizá ahora porque tenía los derechos y dijo: “No, esta selección tiene que pelear por el oro”. Finalmente, ni Oro, ni Plata, quizá, Bronce.

¿Realmente el trabajo que se hace en las federaciones cumple con los requisitos que exige el deporte de alto rendimiento?, estamos hablando de deporte de alto rendimiento que se ve cada cuatro años en Juegos Olímpicos, donde han incorporado una gran cantidad de deportes nuevos que dominan chicos de 13, 14 años, espectacularmente, cuando aquí en México tenemos patinadores de skateboard, a quienes no se les hizo caso y que están todos los días bajo los puentes patinando, pero es la realidad, nadie les hizo caso, nadie los llevó; pero, aparecen coreanos, aparecen africanos, y de todos lados, y ganan medallas.

Cada día es más fuerte y se vio más ahora cómo han crecido las potencias que sí han llevado atletas de alto rendimiento, bien probados, fuertes, que compiten en todas las disciplinas, caso China, caso Japón, Estados Unidos que peleó, pero perdió la batalla en muchas competencias que antes ganaba fácilmente, y algunos países europeos que lograron sortear la pandemia. Francia entre ellos, porque se preparan para albergar los Juegos Olímpicos de París en tres años, Italia que dio un buen salto, algunos como Alemania bajaron, al igual que España.

Otros subieron como Cuba, una isla que está aislada del mundo, ganó cuatro oros, cuatro platas, cinco bronces; en cambio, nosotros, los mexicanos nos conformamos con tres medallas de bronce y a ver si cae la de futbol y empezamos a hablar de los cuartos lugares, “Hay que alabar al cuarto lugar o al quinto lugar”.

Todos los atletas hacen un esfuerzo según su capacidad o según el apoyo que hayan tenido de parte de sus autoridades deportivas. Ahí están los atletas de Jamaica ganando, haciendo el uno, dos, tres en 100 metros y Estados Unidos le costó mucho perder medallas en la piscina.

Al final de cuentas es deporte y gana el que mejor se prepara porque tiene más aptitudes, pero siempre hay responsables, que sabían que podía pasar esto, y nadie ha dado la cara, nadie ha dado una declaración. ¿Dónde está Ana Guevara?, Directora de Conade. ¿Dónde está el Comité Olímpico Mexicano?, que no es el encargado de la preparación de los atletas pero los recibe y los inscribe, pero, ¿dónde están las federaciones? Algunos llevan 20, 25 años robando y no pasa nada, absolutamente nada.

El deporte de México seguirá en crisis y nada más volteamos a ver cómo ganan los chinos, los japoneses, los americanos, los franceses, los italianos, coreanos y México no gana nada.

¿Somos un país perdedor acaso? No somos un país ganador, no queremos serlo, no hay el suficiente empuje gubernamental para el deporte en general y el deporte de élite, que es el que exhibe a los países en los Juegos Olímpicos.

Un país que hace deporte todos los días tendrá atletas que darán la cara por el país en Juegos Olímpicos o en Copas del Mundo o en eventos internacionales de todo tipo, porque en estos Juegos Olímpicos hubo muchos deportes, 33 disciplinas diferentes, y a excepción de clavados, que es una disciplina que se domina desde hace tiempo por una escuela que no se ha perdido, aparentemente, lo demás ha ido desapareciendo; el boxeo no aparece, no aparece nada.

Alguien tiene que dar la cara por esas derrotas y por ese malestar que debe haber en la Delegación Mexicana de regresar de Japón con la cabeza baja, cuando los Juegos Olímpicos de París están a la vuelta de la esquina, con un campeonato de futbol para finales del próximo año en Qatar.

Hay deportes que prosperan y otros que se atoran y quedan atorados para siempre, el problema es: Alguien tiene que dar la cara por el fracaso olímpico y el fracaso deportivo de México. Es una tristeza y una pena que estemos en los últimos sitios del mundo.

Es verdad que ganamos de repente torneos juveniles, sí, pero después, el salto de los juveniles al profesionalismo, lejos de ser un salto de calidad, es un salto directo al precipicio, no aparece nadie. Hoy en Primera División juega un jugador, Antonio Briseño que fue Campeón Mundial en 2011 y Carlos Vela que todavía dura del 2005.

Otros países compran jugadores, abusan de tener jugadores, hacen movimientos financieros para producir mejor deporte, mejor espectáculo y el deporte ha cambiado y hoy, es parte del entretenimiento del mundo, cada día hay gente más joven en los retos olímpicos, y cada día se ve más joven.

Ya la gente no quiere ver más lanzamiento de martillo o salto con garrocha, quiere ver a estos chiquillos de skateboard o los escaladores de piedra, trepando para ganar medallas. Son deportes que ha incorporado el Comité Olímpico para mejorar sus audiencias y por dinero, por supuesto, porque esos grandes monstruos no se mueven más que con dinero: el Comité Olímpico, la FIFA, la UEFA, todos ellos.

¿Quien dará la cara, habrá algún valiente?

