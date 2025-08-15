El Reporte Ponce: El Azteca ya soluciona los palcos

Justo. Hay luz al final del túnel para los propietarios de palcos y plateas del Estadio Azteca en el Mundial 2026. La directiva del Coloso de Santa Úrsula, encabezada por Félix Aguirre, ya puso la solución en la mesa. El ahora Estadio Banorte hizo diversas propuestas a FIFA para dar solución a los titulares, pero fueron bateadas, hasta que desde la cabeza de Ollamani, es decir, Emilio Azcárraga, llegó la salida que ya empezaron a comunicar a algunos propietarios: el Azteca absorberá los costos de esos lugares especiales y así los dueños los podrán ocupar sin problema. Vaya esfuerzo.

Me contaron que, tras romper pláticas con la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, el mayor grupo de dueños, ya reactivaron y que esperan que antes de la siguiente audiencia en la denuncia, el 9 de septiembre, el estadio dará la solución oficial, para que estén tranquilos. Aplausos a Azcárraga y al Azteca, que harán que impere la justicia en el Mundial con enorme sacrificio.

¡URGE! PUES EL AZULCREMA FALLA

Inseguro. Eso sí, un club de la talla del América, con una afición tan grande, ya no aguantan más en el Ciudad de los Deportes. El último partido contra Gallos es ejemplo del apremio por volver al Azteca: de la tormenta eléctrica no había dónde resguardarse como pedía el sonido local, pues los pasillos son insuficientes y no hay zonas de esparcimiento; lo peor fue que los ladrones se dieron festín con carteras y celulares, pocos denunciados. Además, en el vestidor del Querétaro no hubo agua para bañarse. El Estadio Banorte avanza, aunque será hasta mediados del próximo año que podrán volver. Y cómo les urge.

CHIVAS APUESTA A CAMBEROS Y FUTURO

Visionarios. Camberos no se va de Chivas porque hoy no hay oferta de Europa en Guadalajara capaz de sacarlo este verano, contrario a lo que aseguró la prensa de promotores. Además, el Rebaño hizo oficial la renovación de Hugo, al que se le acababa el contrato el siguiente verano y ahora extendió hasta 2028, con una cláusula que le permitirá emigrar al Viejo Continente con propuesta decente. Ganan ambos. El equipo rojiblanco renovó a otros juveniles, como mi muchacho Teun Wilke, a Yael Padilla, Miguel Gómez y el portero ‘Dragón’ García, que pasaron por Tapatío. Son la apuesta a un futuro no lejano. Tremendo.

JUÁREZ HACE TRAMPA COMO SI NADA

Impunes. Bravos hizo trampa deliberada para no pagarle a Jesús Dueñas lo pactado, y aunque al fin la justicia internacional resolvió a favor del jugador, Juárez no tendrá más repercusión que saldar. Nada más.

Para el Clausura 23, Juárez cepilló a Dueñas argumentando que su contrato era de un año, documento así ingresado a FMF, pero Jesús alegó que el convenio era de tres años, con sueldo mensual de 1.8 millones de pesos. Con el documento original, el futbolista recurrió al TAS para reclamar y, hace un par de semanas, al fin ganó la resolución. Ahora, Bravos deberá pagarle indemnización de 18.6 millones, el triple del monto que había fijado originalmente la Comisión de Controversias de la FMF. Y nada más, poco castigo por querer pasarse de listos.

POR QUÉ SE AUSENTÓ VACA CON AMÉRICA

Para cerrar, hay que poner luz al supuesto veto de la directiva del América en sus transmisiones sobre el querido Andrés Vaca, narrador insignia de Televisa, quien en realidad se ausentó en la transmisión de las Águilas no por petición desde el Nido, sino porque pidió permiso para festejar los tres años de su primer hijo. Así de sencillo. También tiene derecho a estar con la familia, sobre todo porque la profesión le deja pocos fines de semana con los suyos. Felicidades, Andy.

