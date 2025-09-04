Escupir a alguien debe ser de lo más bajo que hay, punto.

Incluso el simple hecho de escupir ya lo es, ¿pero a otra persona y en la caraaaaaaaa?, ¡ufffff de verdad no tiene madre! Aún no se conoce la sanción a LUIS SUÁREZ por parte de la CONCACAF y la MLS, pero deberá ser dura y ejemplar, a pesar de formar parte del equipo de MESSI Y SUS AMIGOS o lo que viene siendo lo mismo, el "Inter Miami".

Aunque el afectado, un integrante del Staff del campeón de la Leagues Cup, Seattle Sounders, haya bromeado con ello y le haya restado importancia, esta nueva bajeza y asquerosidad del jugador uruguayo que se suma a otras tantas agresiones en su carrera (la más famosa fue la mordida que le propinó al italiano Chiellini en el Mundial 2014), no se debe pasar por alto.

Bueno, esto en automático nos remite a otros hechos similares. Hay muchas, pero me centraré en dos por cuestión de tiempo y que, casualmente, se dieron en Sudamérica. Si bien los actos e involucrados son distintos, tienen un común denominador... en su momento le dieron la vuelta al mundo rápidamente y eso que aun las redes sociales no tenían la fuerza de hoy.

La primera es la de José Luis Chilavert y Roberto Carlos en el año 2001 en Porto Alegre por las eliminatorias mundialistas rumbo a COREA Y JAPÓN. Brasil ganó el juego 2 a 0 y tras 90 minutos de mucho pique entre estos dos jugadores, se encontraron en la media cancha tras el pitazo final y cuando parecía que se fundirían en un abrazo para dejar todo en el olvido, vaaaaaamonos... que el portero paraguayo le suelta un escupitajo en la cara al lateral brasileño a tan solo 10 centímetros de distancia. Luego de varios años, Chilavert reconoció su error y afirmó que ya se habían reunido y hasta disculpas le había ofrecido. Quedó en anécdota y sin rencores, pero al extraordinario defensor madridista, nadie le quita el ASQUEROSO momento vivido.

La otra que recuerdo claramente amigos y amigas de la IGLESIA HUGOMARCELIANA, es el baño de saliva por parte del entrenador del Boca Jrs. JORGE 'CHINO' BENÍTEZ al 'BOFO' ADOLFO BAUTISTA cuando CHIVAS visitó La Bombonera de Bs. As. Por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores en el año 2005. Tras ser expulsado junto a Martín Palermo, el BOFO le hizo la seña a la tribuna local con cuatro dedos (por el resultado del juego de Ida) y al pasar por la banca XENEIZE, el entrenador no se aguantó y le lanzó ese escupitajo que a la postre acabaría con su carrera. A pesar de visitar el campamento del Rebaño Sagrado en Guadalajara para ofrecer disculpas a todo el equipo comandado por Benjamín Galindo, el argentino ya no continuó en el mundo del futbol.

Seguramente ya recordaron ambos casos y muchos, muchos, muuuuchos más querida bandera, todo gracias al talentosísimo LUISITO SUÁREZ y su "asqueroso proceder" del pasado domingo tras no saber perder en la final de la LEAGUES CUP. Por cierto, afortunadamente este torneo ya acabóóóóóóóó...

Nos reencontramos en la próxima y muchas gracias como siempre. ¡Saludos!

*Si no tienen algo mejor que hacer, los espero en @hugomarcelomx (todas las redes)*