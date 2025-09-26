Acortan distancia de remesas para familias mexicanas con tecnología QR

Para millones de familias mexicanas que dependen de las remesas enviadas desde el extranjero, cada transferencia bancaria significa un vínculo con sus seres queridos, una forma de mantenerse cerca pese a la distancia y una garantía de bienestar para el hogar. Consciente de esta realidad, Banco Azteca y Remitly ofrecen un nuevo sistema de cobro de remesas mediante código QR, diseñado para simplificar el proceso y fortalecer la inclusión financiera de quienes más lo necesitan.

Con esta innovación, los clientes únicamente deben mostrar el código QR generado por Remitly junto con una identificación oficial en cualquier ventanilla de Banco Azteca. Esta solución elimina errores derivados de la captura manual de datos, agiliza las transacciones y garantiza que las familias reciban sus recursos de manera rápida, segura y confiable.

“En un mundo donde millones de familias viven separadas por la necesidad de migrar, las remesas se han convertido en un puente emocional. Ya no se trata solo de enviar dinero, sino de mantener vivos los lazos familiares, brindar tranquilidad y asegurar que, sin importar la distancia, los seres queridos sigan presentes en nuestras vidas. Es una forma de decir: ‘Seguimos juntos, sin importar la distancia’,” señaló Eduardo Levy-Witzman, Director de Remesas de Grupo Elektra.

Dinero En Efectivo l PIXABAY

El servicio refleja el compromiso conjunto de Banco Azteca y Remitly con la inclusión financiera, acercando soluciones modernas a usuarios históricamente desatendidos por la banca tradicional. Además, la rapidez y seguridad del proceso con código QR permiten que las remesas se conviertan en un puente tangible que conecta familias, protege su economía y refuerza los lazos afectivos más importantes.

Esta iniciativa se suma a los esfuerzos de ambas instituciones por poner la tecnología al servicio de las personas, demostrando que la innovación no solo transforma procesos, sino que también genera un impacto social real y positivo para millones de hogares mexicanos.