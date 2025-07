Actor de 'El Juego del Calamar' confiesa que recibe mensajes de odio por final de temporada 3

La expectativa por el desenlace de El juego del calamar era alta entre los fans. Sin embargo, tras el estreno de los últimos seis episodios, muchos seguidores expresaron su decepción por el rumbo que tomó la historia.

Las críticas no tardaron en estallar en redes sociales, donde abundaron comentarios sobre lo predecible del guion, la extensión innecesaria de la trama y la elección del ganador. La controversia no solo alcanzó al equipo creativo: varios actores también fueron blanco de ataques digitales, incluso por parte de personas cercanas. Así lo reveló Yim Si-Wan en entrevista con The Hollywood Reporter.

El actor que interpreta a Lee Myung-gi, también identificado como el concursante 333 en El Juego del Calamar, se ha convertido en blanco de críticas y mensajes hostiles por parte del público. En una entrevista reciente con un medio estadounidense, confesó que la polémica decisión que toma su personaje en el desenlace de la tercera temporada aún lo persigue en su vida personal.

“Leí los comentarios en internet”, declaró mientras negaba con la cabeza. “También recibí muchísimos mensajes de texto de amigos justo después del estreno. Varios me dijeron que disfrutaron la serie y que el final los sorprendió… pero incluso algunos me mandaron mensajes de odio. Me decían: ‘Eres terrible, ¡horrible! ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso?’”.

El también cantante de la banda de K-pop ZE:A aseguró que los comentarios negativos no lo afectan. De hecho, señaló que ha aprendido a “amar el odio” y prefiere interpretarlo como una forma de elogio. “Está bien, pueden odiar a Myung-gi tanto como quieran”, expresó con humor.

La última temporada de El juego del calamar obtuvo una aprobación del 78 % por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, aunque la audiencia fue más crítica y solo le otorgó un 50 % de calificación. A pesar de la controversia, este mismo año comenzará la producción de una nueva versión del proyecto, ahora bajo la dirección de David Fincher y con una actriz australiana ganadora del Oscar en el rol principal.

