Actriz mexicana demanda a Netflix por discriminación

La actriz Dunia Alexandra ha adquirido notoriedad en las redes sociales tras anunciar su despido de la serie "Las Muertas", una producción original de Netflix. Esta serie está basada en la obra del escritor Jorge Ibargüengoitia, titulada "Las Poquianchis".

Dunia Alexandra revela que sufrió discriminación

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana ha realizado una denuncia pública contra la plataforma Netflix y el director Luis Estrada, argumentando que fue despedida injustamente debido a su sobrepeso.

La actriz revela que atravesó el mismo proceso que los demás candidatos y, tras ser aceptada, firmó un contrato por seis meses. Sin embargo, desde el inicio de la primera semana, se produjo un cambio en los planes.

Asimismo, informa que fue la productora Sandra Solares quien le comunicó que ya no formaría parte de la serie, ya que le "preocupaba" el sobrepeso de la actriz.

"Me dijo que los productores de Netflix estaban muy preocupados por mi salud y pensaban que me iba a dar un infarto por el sobrepeso que tenía y que por eso había decidido dar por terminada mi relación con ellos".

Alexandra solicitó una reunión con el director; sin embargo, la respuesta no fue la que ella anticipaba, ya que, según la actriz, Luis Estrada le comunicó que la producción de la serie se vería retrasada debido a su sobrepeso.

"Él me comentó que lo hacía por una cuestión de humanidad, que él no iba a cargar con una muerte. Que en las locaciones había mucho polvo y que se me iban a infectar los ojos, que me iba a cansar mucho, que iba a retrasar la producción porque era muy lenta".

En respuesta a los actos en cuestión, la actriz ha decidido presentar una denuncia y ha tomado la decisión de iniciar un proceso legal por discriminación y despido injustificado.

