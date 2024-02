Acusan a vocalista de Los Daniels de cantar alcoholizado en festival

La presentación de la banda mexicana de rock Los Daniels en el Festival Tertulia no fue precisamente lo que esperaban sus seguidores, pues además de un tema con el horario, su vocalista Ismael Salcedo también fue señalado de subir al escenario alcoholizado.

Fue este 17 de febrero cuando diferentes bandas como Molotov, Elefante, Kinky, Los Amigos Invisibles, La Gusana Ciega y Porter, entre muchas otras, se presentaron como parte de la primera edición del Festival Tertulia que tuvo lugar en la ciudad de Puebla.

Sin embargo, la polémica se presentó cuando llegó la hora de cantar de Los Daniels, pues comenzaron sin su vocalista y cuando éste llegó, apenas pudo interpretar dos de las canciones de todo el setlista de la banda.

Pero lo peor fue durante estas dos canciones, Ismael Salcedo tuvo un extraño comportamiento en el escenario que incluyó desde que no se entendía lo que decía por el micrófono, echarse encima una cerveza de un fan, quitarse la camisa y bajarse los pantalones, motivo por el cual algunas personas consideraron que se encontraba en estado inconveniente producto del consumo de alcohol.

Vocalista de Los Daniels niega haber cantado alcoholizado

Posteriormente, el vocalista de Los Daniels explicó el por qué subió tarde a cantar, además de que negó que haya estado alcoholizado al momento de estar en el escenario.

“Nos movieron el horario y yo no estaba listo, la banda se tuvo que adelantar y subir sin mí, llegué con mucha adrenalina... para tratar de rescatar el show al que sólo le quedaban dos temas... hice lo que pude... siento mucho que como de costumbre todo se use en contra.

“Estoy apenado con todos los que lo tomaron a mal, pero no estoy arrepentido... antes hubiera sido toda una actuación de un rocker, hoy me doy cuenta que ya no es así y con toda sinceridad pido una disculpa”, declaró Ismael Salcedo, según publicó el medio Infobae.

