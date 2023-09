Adianez Hernández confirma infidelidad a Rodrigo Cachero: “No soy perfecta”

La actriz Adianez Hernández decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre el escándalo que envuelve su divorcio con el actor Rodrigo Cachero, revelando detalles sobre la infidelidad que cometió con Augusto Bravo, quien resulta ser la pareja de la exesposa de Cachero, Larissa Mendizábal.

En un video compartido a través de sus redes sociales este miércoles, Adianez Hernández se sinceró y reconoció su infidelidad a Rodrigo Cachero. En su declaración, pidió encarecidamente que no se afectara a terceras personas, especialmente a sus hijos, con el escándalo que ha rodeado su separación.

"La verdad no tenía nada de ganas de contestar todo lo que está pasando, todo este bombardeo. Pero la verdad no soy una persona que no dé la cara y aquí estoy. No me voy a defender porque hay cosas que son indefendibles, claramente no soy perfecta", expresó Hernández al principio del video.

La actriz admitió que como ser humano cometió errores y los reconoce, pero enfatizó que no permitirá que sus hijos sean involucrados en un asunto que fue su propia decisión.

"Quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón como mamá y como ser humano y creo que todos los seres humanos estamos llenos de debilidades y errores. Bloqueé todos los comentarios de mis redes sociales, porque entiendo perfectamente que me quieren juzgar y atacar, lo que no comprendo de verdad es que les escriban a mis hijos, y los involucren a ellos en algo que fue mi decisión", expresó Adianez Hernández.

La actriz reconoció que algunas de sus decisiones no fueron las mejores y que, como resultado, sus hijos quedaron expuestos a la situación. Sin embargo, hizo un llamado a dejar a sus hijos fuera de la conversación y los ataques en redes sociales.

"Es verdad que con algunas de mis decisiones no los protegí, no los cuidé, dejé de pensar en ellos. Pero no es justo que los estén atacando, no es justo sabiendo todo, hablando de juzgar, hablando de crítica, hablando de lo malo que yo hice, que sabemos el poder que tienen las redes sociales, que tienen los medios y de los niños que pueden llegar a ser crueles en las escuelas", expresó con preocupación Adianez Hernández.

La actriz instó a todas las partes involucradas en la situación a asumir su responsabilidad y no victimizarse.

"Quiero contar mi parte de la historia y me gustaría invitar a todos los involucrados a hacerse responsables de la parte que les toca, porque sí, señalar al otro sin reconocer lo propio es victimizarse. Necesitaba estar tranquila y pensar muy bien lo que iba a decir, hablar desde el coraje, sobre todo para no afectar a mis hijos", concluyó Hernández.

Además, Adianez Hernández se disculpó con Larissa Mendizábal y su familia, así como con Rodrigo Cachero, aunque destacó que si hubo un tercero en su relación, fue porque las cosas ya no estaban bien.

"Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larissa Mendizábal y a todas las mujeres que puedan sentirse identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis padres, principalmente a mi mamá por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, a Rodrigo, a Santi. No supe controlar mis emociones y sí, me enamoré. Desafortunadamente, cuando en las relaciones cabe un tercero, es porque las cosas no están bien", explicó Hernández.

La actriz expresó su deseo de que sus hijos sepan que su madre no es la villana de la historia y que sus decisiones fueron producto de su debilidad y de no sentirse valorada en algunos aspectos.

"Me duele no haberlo evitado, para mí Rodrigo es un hombre por el que siempre sentiré cariño y agradecimiento por mis dos hijos tan hermosos que tenemos. No hablaré mal de él, lo que sí diré es que mis hijos merecen escuchar que su mamá no es la villana del cuento, que nada es tan simple o tan plano, que si actué de esta manera también fue desde mi debilidad, de no ser escuchada y sentirme valorada en muchos sentidos, desde mi cansancio y desde mi cobardía", concluyó Adianez Hernández.

