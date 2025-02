¿Adrián Marcelo va a ser papá de una niña? Esto se sabe

Adrián Marcelo se ha vuelto tendencia en redes sociales durante las últimas horas, y es que el rumor de que se convertirá en padre por primera vez tomó fuerza luego de una publicación que sugiere que su esposa Karina Puente está embarazada.

Fue la influencer Chamonic la que compartió en sus redes sociales un video publicado desde la cuenta de Instagram de la cuñada de Adrián Marcelo, en la que se observa a Karina Puente parada frente a un vehículo marca Tesla, que aparentemente le regaló el conductor regiomontano, sin embargo, lo que llamó la atención fue el texto que agregó la hermana de la apodada “Chaparrita”, el cual decía: "¡Habemus sobrina!, it´s a girl".



“ Esto sería la confirmación de lo que les dije hace unos meses, que Adrián Marcelo y su esposa serán papás de una niña. Pues a lo que se lee en este video dice ‘Its a Girl (Es niña)’ y la que está parada es Karina Puente, esposa de Adrián, quien se ve con unos papeles en la mano. Según me dicen, Adrián le abría comprado este carro rojo, que identificaría que sería niña, pero bueno siempre digo TIEMPO AL TIEMPO”, escribió Chamonic en su publicación.

Adrián Marcelo y su esposa no han podido ser padres



Este hecho toma relevancia luego de que Adrián Marcelo, durante su participación en la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos celebrada el año pasado, contó en diferentes ocasiones que él y su esposa no habían podido cumplir el sueño de ser padres, algo que le causaba dolor y que incluso en su momento fue utilizado por otros habitantes para atacarlo.



"Estoy intentándolo, Shanik, nada más que no podemos, no se está pudiendo, no está pegando el chicle; hay motilidad en mis espermas, al parecer es un tema de baja carga ovárica, ya (se inyectó hormonas), dos rondas, vamos a una clínica muy buena.

"Imagínate cómo me siento yo, como hombre es bien difícil porque tú ves a tu mujer con ese anhelo, la ves sufrir y eso y sí te pega, te pega mucho, porque es una carga muy pesada. Va a parecer que estoy atribuyendo una culpa y no es así para nada, es de dos esto y ya estamos hablando de donación de óvulos, porque no sacamos óvulos para congelar, (fecundación) in vitro, y vamos a llegar, incluso a la adopción, si es necesario”, contó Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos.



Hasta ahora el influencer no se ha manifestado en redes sociales para desmentir o confirmar esta información.

