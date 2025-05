Alann Mora tras su salida de La Trakalosa: “Fue lo mejor que me pudo pasar”

El cantante Alann Mora, ex integrante de La Trakalosa de Monterrey, vive una etapa de consolidación en su carrera como solista. En entrevista exclusiva con Contra, el intérprete habló sobre los retos tras su salida de la agrupación, su evolución musical y su regreso como invitado especial a la obra 'Lagunilla Mi Barrio', que se presentará el 16, 17 y 18 de mayo en el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México.

“Estoy muy contento, emocionado y feliz de regresar. Ya me tocó participar con ellos en Guadalajara, y ahora estar en la Ciudad de México me llena de alegría”, compartió el artista, quien compartirá escena con Maribel Guardia, Albertano y un elenco que, asegura, lo ha recibido con los brazos abiertos.

De los escenarios musicales al teatro

En esta nueva participación, Alann Mora interpretará dos temas originales: 'CTM', su sencillo más reciente, y 'Los Logramos', que aparecerán como parte de un número musical dentro de la obra. “Es una participación muy bonita que combina actuación y música. Me emociona poder mostrar mis canciones al público de una forma distinta”.

Alann Mora supo salir adelante luego de que lo sacaron de La Trakalosa / FB: @AlannMoraOficial|

Su experiencia previa en 'Lagunilla Mi Barrio' fue muy positiva y recordó que “compartir escena con grandes artistas y sentir la energía del teatro fue increíble. Esta obra tiene algo especial, conecta mucho con la gente”.

La salida de La Trakalosa

Aunque su salida de La Trakalosa en su momento representó incertidumbre, hoy Alann ve aquel paso como un parteaguas positivo en su carrera. “En ese entonces pensé ‘¿y ahora qué va a pasar?’. Pero con el tiempo entendí que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me abrió las puertas a nuevos proyectos, a mi carrera como solista y a mostrar lo que soy como artista”.

Cabe recordar, que la segunda voz de la agrupación salió porque Edwin Luna lo sacó tras empezar a destacar más que él al empezar a salir en el programa 'Enamorándonos'. Mora tenía los reflectores encima y eso no le gustó al dueño de La Trakalosa y mejor le dieron las gracias.

Reconoce que el proceso fue desafiante tras su salida, sobre todo al iniciar de nuevo en plena pandemia. Sin embargo, su presencia como conductor en programas como 'Corazón Grupero' y 'Venga la Alegría' lo mantuvo vigente mientras planeaba su regreso musical.

“Hay una antes y una después, claro, para mi carrera, para mi trayectoria. Y bueno, me siento muy contento, muy contento por todo lo que me ha tocado vivir en ese tiempo, y ahorita como lo que estoy haciendo como solista, me siento muy motivado y muy emocionado”.

Alann también empezó a hacer carrera dentro de la farándula / FB: @AlannMoraOficial|

Nuevos proyectos en camino

Con dos décadas en la industria, Alann Mora asegura que vive una de sus mejores etapas. “Lo que más valoro es el cariño de la gente. Eso me impulsa a seguir creando”, afirma. Entre sus próximos planes están nuevos temas y videoclips, que actualmente está grabando en Monterrey.

Además, sus redes sociales están activas con novedades sobre lanzamientos, colaboraciones y presentaciones. “Síganme en Facebook e Instagram como @AlannMora y @AlannMoraOficial, porque vienen muchas sorpresas”.

El cantante regresa como invitado a 'Lagunilla Mi Barrio' / FB: @AlannMoraOficial|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TOMA PRECAUCIONES! LAS AFECTACIONES Y ALTERNATIVAS POR LA MEGAMARCHA DE MAESTROS