Alejandro Sanz: otra fan rompe el silencio "también soy una de esas niñas”

En medio de las acusaciones de Ivet Playà contra Alejandro Sanz, otra fan ha salido a dar su versión de los hechos, ofreciendo un testimonio completamente opuesto. A través de redes sociales, una joven identificada como Fátima compartió su experiencia personal con el cantante, con quien asegura haber mantenido una relación cercana desde su adolescencia, sin haber sido víctima de ningún tipo de abuso o manipulación.

Ivet Playà, quien afirma que Alejandro Sanz inició una relación íntima con ella cuando tenía 18 años y él 49. / IG |

“Una no somos todas, él no es así”: el testimonio de Fátima

Fátima, fan del intérprete español desde los 14 años, comenzó a recibir atención directa de él a los 16. A diferencia de Ivet, quien denunció manipulación emocional, Fátima describe su relación con el artista como positiva y respetuosa.

“Una no somos todas, él no es así, al contrario, he tenido siempre palabras de agradecimiento, gratitud, protección y arropamiento”, expresó públicamente a través de la red social X.

La declaración de Fátima provocó reacciones inmediatas, generando divisiones entre quienes apoyan su versión y quienes cuestionan las discrepancias entre las historias.

Se acabó , no aguanto más .

Soy Fátima , tengo 23 años y yo también soy una de esas “niñas” con las que Alejandro sanz se ha llevado desde joven… si , ese tal @AlejandroSanz que está ahora en boca de todos

Y esta es mi historia, la otra historia : pic.twitter.com/y7mdPdTpaY — FATIMA_(@fatimatrinida10) June 17, 2025

Fátima ofrece su testimonio tras las acusaciones de Ivet Playà, quien afirma que Alejandro Sanz inició una relación íntima con ella cuando tenía 18 años y él 49, caracterizada por una dinámica de poder emocional. En contraste, Fátima describe su relación con Sanz como segura, afectuosa y sin intenciones ocultas.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites en las relaciones entre artistas y jóvenes seguidores. Alejandro Sanz sigue siendo tendencia, y nuevos testimonios continúan surgiendo. Fátima ha compartido su experiencia positiva con el cantante, sin especificar la naturaleza de su relación, lo que se interpreta como un intento de mitigar el juicio social hacia Sanz.

Fátima describe su relación con Sanz como segura, afectuosa y sin intenciones ocultas./ IG |

