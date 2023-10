Amigo de Bruce Willis reporta que el actor no se puede comunicar: "La alegría de vivir se ha ido"

En primavera del 2022, el famoso actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, una problemática causada por daños en las zonas del cerebro encargadas del lenguaje. Sin embargo, en febrero de este año el diagnóstico se hizo más grave y se anunció que sufría de demencia frontotemporal.

La noticia la dio a conocer la actriz Demi Moore, quien fue esposa de Willis por 13 años en los que tuvieron tres hijas. Desde que se separaron, ambos han mantenido una buena relación y es la actriz quien suele informar sobre la salud de su exmarido, que desde su diagnóstico se ha mantenido alejado de los reflectores.

No obstante, la salud del protagonista de la serie de películas 'Duro de matar' se ha deteriado con el paso del tiempo y ahora la comunicación se ha dificultado cada vez más.

"Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es que, si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivirla al máximo (...) pero la alegría de vivir se ha ido", declaró el productor Glenn Gordon Caron, amigo del actor.

El creador de la serie 'Luz de luna', en la que salió Willis con Cybill Shepherd, compartió que ha tratado de mantenerse en contacto con su amigo y que antes de que la enfermedad avanzara le platicó sobre el relanzamiento de la serie ochentera en Hulu. No obstante, reconoció que ahora es más difícil comunicarse con él.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal: Solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PESO PLUMA SE ACUERDA DE NICKI NICOLE EN PLENO CONCIERTO Y MANDA MENSAJE SUS HATERS