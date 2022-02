AMLO ante conflicto Rusia-Ucrania: 'México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz'

El presidente de México, Andrés Manuel Lopéz Obrador, reiteró su postura de 'paz' frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, durante la mañanera del día jueves.

Luego del aviso del mandatario ruso, Vladimir Putin, sobre el comienzo de operaciones militares en las regiones de Donestk y Luhansk, que detonaron explosiones en Kiev, Jarkov y otras ciudades ucranianas; se dio una reunión de emergencias del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

México, que estuvo presente en la reunión, mantuvo una postura donde se busca una solución diplomática y pacífica. El Ejecutivo federal mexicano reiteró esta decisión en su junta matutina ante los medios de comunicación sobre la situación en el este de Europa.

“En término de política exterior nos vamos a seguir conduciendo y promoviendo en que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”, declaró en su conferencia de prensa matutina.

Respecto a los mexicanos en Ucrania, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, informó que la comunidad mexicana se encuentra bien de acuerdo al reporte de la embajada.

“Están bien, en contacto con las familias mexicanas. Se ha decretado estado de emergencia. En Kiev hubo bombardeo de instalaciones gubernamentales sin afectación a nuestra comunidad.”, comentó Ebrad.

