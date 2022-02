Video: Reportan primeras explosiones en ciudades de Ucrania

Tropas rusas lanzaron el jueves su anticipado ataque sobre Ucrania, mientras el presidente, Vladimir Putin, restaba importancia a las sanciones y condenas internacionales y advertía a otros países que cualquier intento de intervenir tendría “consecuencias que nunca han visto”.

En Kiev, Járkiv y Odesa se oyeron grandes explosiones antes del amanecer mientras los líderes mundiales condenaban el inicio de una invasión rusa que podría provocar enormes bajas y derribar el gobierno ucraniano elegido de forma democrática.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, declaró la ley marcial y dijo que Rusia había atacado infraestructura militar ucraniana y se oían explosiones en diferentes partes del país. Zelenskyy dijo que acababa de hablar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que Washington estaba recabando apoyo internacional para Ucrania. Instó a los ucranianos a quedarse en casa y no entrar en pánico.

Biden prometió nuevas sanciones para castigar a Rusia por un acto de agresión que la comunidad internacional había anticipado durante semanas pero no pudo impedir por medio de la diplomacia.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, describió el ataque como el “momento más triste” de sus cinco años de mandato y abrió la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad instando a Putin a retirar sus tropas.

En declaraciones más tarde, agregó: “En nombre de la humanidad, no permita que empiece en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo, con consecuencias no solo devastadoras para Ucrania, no solo trágicas para la Federación de Rusia, sino con un impacto que no podemos prever siquiera en relación con las consecuencias para la economía global”.

En un discurso televisado, Putin aseguró que el ataque era necesario para proteger a civiles en el este de Ucrania, un argumento que Estados Unidos había pronosticado que usaría para justificar una invasión.

El mandatario ruso acusó a Estados Unidos y a sus aliados de desatender las exigencias de Rusia de evitar que Ucrania se integre a la OTAN y de ofrecerle a Moscú garantías en materia de seguridad. Añadió que Rusia no tiene el objetivo de ocupar Ucrania.

