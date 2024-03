AMLO confirman la muerte de normalista de Ayotzinapa en Guerrero

Durante la noche del jueves 7 de marzo se registró un enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y la policía de Chilpancingo que dejó una persona muerta y una más herida.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó dicha información en su ‘Mañanera’, que realizó por Michoacán: “Es muy lamentable que se haya presentado esta situación, un día después de que se lleva acabo una protesta en Palacio Nacional”, dijo.

AMLO explica enfrentamiento de normalistas y policías

El Jefe del Ejecutivo lamentó el fallecimiento del normalista que venía del poblado de Tixtla en un auto presuntamente robado y por eso le marcaron el alto en un retén.

“Esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro, la policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un arco que sí está en la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla y lo detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierda la vida un joven, pero otro queda herido al parecer no grave afortunadamente”, explicó.

AMLO pasa caso de normalista a la Fiscalía

López Obrador dijo que los jóvenes venían de los festejos de Tixtla y descarta que fue un choque entre policías y normalistas, pero para que quede resuelto el tema se le pasó el caso a la Fiscalía para que realice las investigaciones correspondientes.

“Hoy más tarde la Secretaría de Seguridad que tenga más elementos dará a conocer lo sucedido. Aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes, lamentable porque no queremos que alguien pierda la vida y no queremos caer en provocaciones, todos tenemos que actuar de manera responsable. Yo fui dirigente, opositor por muchos años y siempre nuestras manifestaciones era pacíficas… Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho en poder en riesgo la vida de los demás”, finalizó.

