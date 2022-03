AMLO: 'Criticar que se vendieron tlayudas en el AIFA es un acto de clasismo y racismo'

Andrés Manuel López Obrador defendió de las críticas a la señora que vendió tlayudas durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), asegurando que se trata de actos racistas y clasistas.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente acusó a quienes juzgaron este hecho que se suscitó al interior del complejo aeroportuario.

"Hay un tuiter de Hernández de una conductora de televisión (Azucena Uresti), pero no solo ella, de otros, donde la nota principal es que una señora estaba vendiendo tlayudas, entonces con un desprecio. Qué poco conocen México, las culturas de México, de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda, ¿qué quieren...cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¡Hamburguesas!. Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje", mencionó.

Una señora se filtró a sala de llegadas del AIFA y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal. Debido a la falta de comercios que vendan alimentos, se formaron largas filas VÍa @Radio_Formula

Asimismo, destacó que "es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México, y el de sentirnos superiores a los demás, eso es racismo y clasismo".

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA VENTA DE TLAYUDAS EN EL AIFA?

Carmen, una mujer de 34 años de edad, consiguió ingresar a la ceremonia de Inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para vender tlayudas en 35 pesos cada una, aprovechando la gran afluencia de gente que se dio cita.

"Me dieron permiso y aproveché, además no me cobraron nada por ponerme aquí", declaró la señora en entrevista para El Universal.

