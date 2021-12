AMLO: ¿Cuáles son los deseos del presidente de México para 2022?

Durante la conferencia mañanera en el Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cuales son sus tres deseos para el año entrante.

López Obrador anhela que el Covid-19 termine, que la cultura este presente entre los mexicanos y que la pobreza disminuya.

“Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo, por esta pandemia, que no se sigan enfermando, hospitalizando y que no se sigan perdiendo vidas de mexicanos y de otros países del mundo”, expresó AMLO.

“Que continúe la fortaleza cultural de México que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México. Que no reneguemos de nuestro origen”, comentó como segundo deseo López Obrador.

Por último, señaló que “lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre y que se tenga para el estudio, para la salud y para la vivienda”, concluyó el Presidente.

