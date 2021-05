AMLO: El Presidente justificó infracción de tránsito

El pasado 7 de mayo, cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a tomar un vuelo rumbo a Villahermosa, Tabasco, el chofer que conducía el Jetta blanco en el que se trasladaba no respetó una luz roja del semáforo en la esquina de Pino Suárez y Corregidora.

Respecto a este hecho denunciado por El Universal, el mandatario aseguró que cuando sale a carretera no se pasa los altos y respeta el reglamento de tránsito.

"Los de El Universal tienen aquí en la salida de Palacio Nacional a un fotógrafo, entonces como salgo a veces a caminar, porque tengo que estar en forma para poder batear arriba de 300, se dan cuenta si se respeta el semáforo o no, entonces hacen muy bien.

"La vez pasada le reclamé fraternamente al compañero chofer, porque yo no me di cuenta, siempre salgo y voy viendo cosas, aprovechando, y no me di cuenta. Me dijo: 'No, es que sí estaba en rojo, pero la compañera de tránsito nos dijo que pasáramos'. Sin embargo tomaron la nota y fue todo un día de cuestionamiento, de que en el Jetta nos habíamos pasado el alto", señaló López Obrador.

El Presidente aseguró que cuando sale en auto no se cierran calles y viaja como cualquier otro ciudadano mexicano.

"Nosotros no estamos acostumbrados a eso, yo respeto los altos, no se cierran las calles, no van guardaespaldas, voy como cualquier otra persona en la calle. Pero que bien de que estemos todos atentos, y que haya escrutinio que se revise la vida pública, lo privado es otra cosa", aseguró AMLO.

