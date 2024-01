AMLO niega censura a Azucena Uresti; ¿la periodista ya tiene otro trabajo?

El anuncio de la renuncia de Azucena Uresti a Milenio Televisión, empezó a generar un sinfín de especulaciones, entre las que se encontraba que supuestamente dejaba su noticiero por presiones del Gobierno federal.

“Los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario”, mencionó la periodista por medio de un video.

Lopez Obrador pide a Azucena Uresti decir la verdad sobre su salida

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los comentarios de que él tuvo algo que ver con la salida de la comunicadora, a lo que respondió que nunca ha pedido a ningún dueño de alguna empresa de comunicación despedir a alguien.

“Me gustaría que esta periodista, Azucena, dijera cuáles son esas circunstancias especiales por lo que deja la televisora, ojalá que hablara. Conozco al dueño de Milenio, Francisco González, es un hombre serio, mi amigo. No lo he hecho nunca, hablarle a un dueño para que censure a un periodista”, expuso el mandatario de gira por Durango.

Por último, el Jefe del Ejecutivo aseguró que en su gobierno no existe la censura ya que “nosotros respetamos el derecho de manifestación libre de las ideas, nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes”.

¿Azucena Uresti tiene nuevo programa de radio?

Como lo mencionó la misma Azucena Uresti, su carrera en Grupo Milenio fue de 20 años, tiempo en que logró su propio noticiero y otros reconocimientos. Y al parecer esa misma experiencia ahora la llevan a cumplir un nuevo retro dentro de la comunicación de noticias.

Por medio de las redes, está circulando un comunicado de la empresa donde laboraba supuestamente diciendo los motivos por los cuales abandonó su trabajo en televisión: “La periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional. Le deseamos éxito”, explica Grupo Milenio.

Aunque la carta no aparece en las redes de la empresa o de la misma periodista, sus colegas como Denisse Dresser y Gonzalo Oliveros corroboran la información al explicar que la periodista se va a Grupo Fórmula en el espacio que ocupaba Óscar Mario Beteta.

