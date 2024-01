López Obrador niega que la CNDH vaya a desaparecer; va contra el IFT e INAI

Durante su conferencia 'Mañanera', el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los organismos autónomos que busca desaparecer por no aportar nada, según él, al pueblo.

Y a pregunta expresa de una reportera sobre si la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estaba en su lista, el mandatario federal lo negó: “¡No, la CNDH no! Hablo de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción, que imperaba... son como 10”.

AMLO busca desaparecer el IFT e INAI

El Jefe del Ejecutivo ejemplificó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue creado por antiguos gobiernos para que evitar los monopolios, pero que hasta la fecha no ve resultados y bien la dependencia la podría asumir la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

“Es el IFT, porque ese lo crearon para que no hubiera monopolios en la comunicaciones y sigue habiendo monopolios. No nos han dado permiso para atender en ciertas comunidades, no podemos dar el servicio de internet en México”, recalcó.

También señaló que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI) no puede subsistir porque nadie lo usa.

“No vamos a ocultar la transparencia, al contrario, buscamos una verdadera transparencia, no sólo simulaciones como las actuales, que sirven como tapadera. Es inaceptable que estas estructuras se mantengan para simular. No han generado ningún beneficio para el pueblo, todo lo contrario”, declaró.

López Obrador declara que no piensa despedir a personal

Para entrar en contexto del tema, el pasado martes el Presidente había anunciado que dentro del paquete de reformas que presentará el 5 de febrero está la desaparición de ciertos organismos autónomos.

En la conferencia ‘Mañanera’, López Obrador no dio a conocer el nombre los 10 organismos que tiene en la mira, pero sí explicó que las personas que laboran en esos centros no serán despedidas.

El mandatario puso como ejemplo que el personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones se pasaría a la Secretaría de Comunicaciones y así se vería con cada organismo: “Vamos a ahorrar, que quedé muy claro, no vamos a despedir a nadie. Vamos a tener un gobierno eficiente no tan costoso. Le cuesta mucho al pueblo mantener al Gobierno”, finalizó.

