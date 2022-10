AMLO: Rechazó abrazo de Tatiana Clouthier tras su renuncia a la Secretaría de Economía

Durante la 'Mañanera' y tras renunciar a la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier abrazó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien rechazó el gesto.

De esta manera lo muestran videos difundidos en redes sociales donde se observa el momento en el que Clouthier termina de leer su carta de despedida y se voltea para abrazar a AMLO quien solo correspondió con un aplauso y una breve sonrisa.

Más tarde, fue el propio mandatario quien aseguró que no se percató de la acción: "Miren -lanzó besos a Clouthier- no me había dado cuenta de eso. Van a inventar todo, es que, ya ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos mucho, lo que ya expresé, les molesta la mañanera, es una especie de masoquismo. Tienen derecho a actuar con libertad, respondió López Obrador.

"Estoy enojado, Tatiana. No hay abrazo para ti." pic.twitter.com/e07NrvBPO9 — vampipe ⍨ (@vampipe) October 6, 2022

Finalmente, AMLO dijo que Clouthier era una mujer de principios y que aunque le había pedido que no se fuera, Tatiana ya había tomado la decisión.

