AMLO se disculpa por tragedia de línea 12; advierte que no darán la espalda al dolor humano

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aprovechó su conferencia mañanera para externar su dolor por las víctimas que cobró la tragedia de la Línea 12 en el Metro de la Ciudad de México.

“Yo les pido perdón y además, todos los días y lamento mucho estas desgracias y no como autoridad, sino como persona. Yo deseo que nadie sufra, esa es una convicción, deseo que nadie pierda la vida, creo que los más sublime, lo más importante de todo es la vida, sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sean, merecen respeto y sus familiares, pues merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo.

“Nada humano me es ajeno, desde luego que sí, ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos, entonces no le damos la espalda al dolor humano”, dijo frente a los medios de comunicación.

Además, el político tabasqueño respaldó la labor de la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y reiteró que habrá justicia para las familias de las víctimas.

“La jefa de gobierno está atendiendo personalmente y nos causa mucho dolor y se está haciendo una investigación y va a haber un dictamen y se va a conocer la verdad y va a haber justicia.

