AMLO sobre celebridades en contra del Tren Maya: 'A estos famosos les pagaron'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó "desinformados" a las celebridades que protestaron por el Tramo 5 del proyecto Tren Maya. El mandatario afirmó que los famosos que se unieron a la campaña 'Sélvame del Tren' lo hacen por dinero o renombre.

En la conferencia matutina del 24 de marzo, AMLO comentó sobre los diversos videos en redes sociales de actores, actrices, cantantes, 'influencers' y líderes de opinión oponiéndose por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya; proyecto turístico impulsado por la 4T.

De acuerdo al presidente, todos los que se pronunciaron en contra del proyecto por deforestación de la Selva Virgen y destrucción de la flora y fauna, están desinformados y están mintiendo respecto a lo que pasa con la construcción del tren. "No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho, de 50 km de los mil 500 y no, es monte alto, no es selva, pero ellos no distinguen sobre eso”, señaló el presidente.

El presidente aseguró que la mayoría de las celebridades están apoyando la campaña por dinero y por renombre.

"A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción porque les molesta mucho lo que sucede en el país, son adversarios nuestros", además mencionó que la mayoría estaban leyendo un texto con la postura.

"Yo creo que todos estaban leyendo. Me recordaron a los políticos de antes, me tocó ver a un presidente leyendo un telepromter, no se ven, está uno así y está uno leyendo, esto pasa en los conductores de televisión”, agregó en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La protesta ocurrió el martes 22 de marzo, en el Día Internacional del Agua; cuando diversos famosos compartieron por sus redes sociales el desacuerdo con la construcción del tren con el hastag #SélvamedelTren. Algunas de celebridades que participaron fueron: Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, entre otros.

