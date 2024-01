Andrés Manuel López Obrador se disculpa con la diputada Salma Luévano

Andrés Manuel López Obrador se disculpó con Salma Luévano. Y es que después de haberla llamado “señor vestido de mujer”, el presidente de México le externó una disculpa a la diputada por Morena y activista de la comunidad LGBTTQ+.

“Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique; el amor no tiene sexo y está por encima de todo. Ofrecerle una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”, dijo el mandatario en su conferencia la mañana de este martes 9 de enero 2024.

Al respecto, la diputada transgénero, Salma Luévano, consideró como importante el hecho de que el presidente de México se haya disculpado por sus declaraciones.

“Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente”, dijo Salma en su cuenta de X.

