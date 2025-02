Angélica Rivera niega relación con Diego Klein; la revista Caras la desmentirá

La mañana de este miércoles amanecimos con la noticia de que Angélica Rivera estaba sosteniendo una relación con el actor Diego Klein, su compañero en la serie ‘Con esa misma mirada’ y que es 19 años menor que ella.

La revista Caras fue quien dio a conocer la exclusiva del romance entre los artistas, pues lo que comenzó como una relación laboral se brincó de la pantalla a la vida real, por lo que la actriz se estaba dando otra oportunidad en el amor.

De inmediato las reacciones de sorpresa no se hicieron esperar, mientras las amigas de la Gaviota la felicitaban por el gran paso que estaba dando a sus 55 años, también las críticas de los cibernautas no se hicieron esperar y la empezaron a llamar una ‘cougar’ o una 'sugar mami'.

La revista Caras México destapó el romance de Angélica y Diego / IG:@carasmexico|

Angélica Rivera desmiente a la revista Caras

Ya por la noche, la exprimera dama sacó un comunicado para negar la relación con su coprotagonista Diego Klein, pues su relación sería únicamente profesional.

“Respecto a la información publicada en la revista CARAS, deseo aclarar de manera categórica que lo que se ha difundido es totalmente falso. Como colegas, he tenido el honor de compartir con Diego un proyecto muy especial y formativo”, explicó.

La actriz detalló que la relación con su compañero está basada en el respeto y la admiración mutua, lamentando que se inventen cosas basadas en mentiras o suposiciones: “Hay mentiras que lastiman y destruyen, pero también existen otras, como esta, que si bien preocupan, terminan motivando la reflexión".

"La mentira preocupa porque no entendiendo por qué un medio de comunicación se conduciría de esta forma tan poco ética, publicando información calumniosa, y utilizando fotografías sin autorización; violando los principios básicos del periodismo de calidad. Pero esto es algo que no me corresponde resolver a mí, sino a los propios editores y reporteros quienes seguramente esclarecerán esta falta de profesionalismo en su revista”, recalcó.

Angélica Rivera desmintió la publicación de la revista Caras / IG: @angelicariverahoficial|

Caras le responderá a Angélica Rivera

Tras el comunicado de la Gaviota, la revisa Caras fue directa al mencionar que darán a conocer la investigación que hicieron y donde no están mintiendo.

“La Revista Caras ha visto el comunicado de la Sra. Angélica Rivera. Ante ello, informamos que mantenemos nuestra investigación periodística respecto de su noviazgo con Diego Klein. Mañana daremos una ampliación de las evidencias del caso”, recalcó.

Pero el comunicado de la artista podría tener otro trasfondo, de acuerdo con el portal ‘Echando Chisme’, quien ya sabía que Angélica sacaría un desmentido, la actriz habría consultado a expertos en manejo de crisis para evitar que la etiquetaran con una ‘sugar mami’ y su reputación se viera afectada.

La relación entre ambos se vería afectada por la diferencia de edades / IG: @carasmexico |

El medio cita fuentes que aseguran que Rivera rompería con su novio para que la opinión pública no la afecte por la relación tan marcada de edades que hay entre los dos.

“La decisión habría sido tomada tras consultar a expertos en manejo de crisis, quienes le advirtieron que la percepción pública podría encasillarla en un rol perjudicial para su imagen y su regreso a la pantalla chica después de más de 17 años de ausencia”, afirmó el portal Echando Chisme.

