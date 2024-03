¡Aquí está tu futuro! Mhoni Vidente te trae tu horóscopo de la primera semana de marzo

Arrancó el tercer mes del año 2024 y está listo tu horóscopo para la primera semana de marzo, del 3 al 8. Mhoni Vidente dte trae tu futuro para estos días, tal y como lo compartió en su canal oficial de YouTube.

ARIES

La carta de la estrella, va a ser una semana de mucho trabajo y estrés, con problemas laborales o de escuela, debes de tomar las cosas de quien vienen; razona lo que vayas a decir. Se te recomienda ponerte a dieta, actualiza tu papelearía. Tu mejor día es el miércoles y estás creciendo económicamente. Tus números mágicos son 08 y 26; y tus colores de la semana naranja y amarillo.

TAURO

La carta del as de oros, triunfos y serenidad, vas a ganar en todas las formas porque traes fuerza y poder. Quítate problemas del pasado, tu mejor día será el lunes, será semana de proyectos nuevos; en cualquier juego de azar vas a ganar, cuida tu entorno y cuídate de problemas estomacales, de hígado o riñón. Tus números mágicos son 26 y 27; y tus colores de la semana verde y blanco.

GÉMINIS

La carta del sol, vas a empezar a brillar, es semana de éxito. Estás en momento de hacerte una cirugía médica o estética y vas a salir bien; tu mejor día será el jueves porque reconocerán tu gran labor, cuídate de chismes y la gente que no te quiere ver feliz. Crecimiento económico, vas a sanar y recuperar tu estabilidad. Tus números mágicos son 04 y 20; y tus colores de la semana naranja y amarillo.

CÁNCER

La carta de la justicia, será una semana de juntas y pesadez mental por problemas con compañeros. No le des importancia a lo que dicen de ti; tu mejor día será el viernes y el dinero y la abundancia siguen llegando. Arregla papeles, vienen cambios positivos. Hay mucha gente que te quiere bien, pero otra que no y no te dejes manipular. Tus números mágicos son 01 y 10; y tus colores de la semana naranja y azul.

LEO

La carta del diablo, dinero y lotería, y tu mejor día va a ser el martes. Cuídate de la gente tóxica porque mucha gente te envidia porque brillas, estás en momento de crecer y hacer cosas nuevas, cuídate de la vista, oídos y garganta. Sal a caminar, que te dé el sol y pon un negocio. Déjate querer, conocerás gente poderosa que te va a ayudar. Tus números mágicos son 18 y 23; y tus colores de la semana amarillo y azul.

VIRGO

La carta de los amantes, es una semana de tener una relación pública y tendrás contactos con compañeros o amigos del pasado. Tendrás amores prohibidos, pero no con gente que no tenga estabilidad emocional. No te sientas desganado, sin ánimos, tienes que ser más inteligente, tú puedes con todo. Tu mejor día será el miércoles, toma cursos. Tus números mágicos son 09 y 24; y tus colores de la semana amarillo y verde.

LIBRA

La carta del mundo, ve preparando maletas y tus papeles para salir de viaje, conocerás gente importante y tu mejor día será el lunes. Va a ser una semana con mucho trabajo, cambia el look para que te veas más juvenil; te van a ofrecer un proyecto, acéptalo. Transformación positiva y toma mucha agua. Tus números mágicos son 11 y 21; y tus colores de la semana naranja y rojo.

ESCORPIÓN

La carta de la templanza, ten calma que no pasa nada, va a ser una semana muy buena y el mejor día será el jueves; cuídate de dolor de espalda o no te vayas a caer. Arreglas un asunto legal a tu favor; fíjate muy bien con quién te juntas. Aprende otro idioma y sal a caminar, no seas impulsivo y enojón. Tus números mágicos son 02 y 30; y tus colores de la semana verde y rojo.

SAGITARIO

La carta del emperador, eres fuerte y determinante, no seas acelerado. El mejor día será el miércoles, vas a tener muchos trabajos con proyectos nuevos, se te va a dar el negocio a manos llenas. Es momento de crear para tu futuro. Ya no insistas, si no se dio, déjalo, lo ás importante es que seas feliz. Tus números mágicos son 06 y 29; y tus colores de la semana rojo y verde.

CAPRICORNIO

La carta de la torre porque son momentos de ver al futuro. Cuídate de chismes de la gente que te rodea, tu mejor día va a ser el martes, te tienes que preparar más, cuida tus pertenencias. Sales a un viaje rápido; iluminas a los demás, eres generoso y noble, pero serénate, quítate vicios y sigue haciendo ejercicio. Tus números mágicos son 28 y 32; y tus colores de la semana blanco y azul.

ACUARIO

La carta del carro va a ser una semana para salir adelante y tu mejor día va a ser el lunes, cambios en la empresa, pero tú vas a estar mejor, no digas nada, cuídate de las intrigas, no prestes dinero. Cuida tu casa, deja de vivir en la miseria, aprovecha tu dinero, cuida tu cabello y dientes; ve a la naturaleza. Tus números mágicos son 35 y 33; y tus colores de la semana blanco y verde.

PISCIS

La carta del mago la vida te sonríe, todo lo que estabas esperando se va a cumplir y tu mejor día será el martes. Te van a subir de puesto y te va a buscar un amor del pasado, compra un libro y trata de caminar para tener comunicación con Dios; ponle pasión a lo que hagas y no pienses cosas que no van a pasar. Tus números mágicos son 12 y 15; y tus colores de la semana rojo y verde.

