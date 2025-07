Así es Vidanta World, el parque más grande de Latinoamérica y abrirá en México

En pleno corazón de la Riviera Nayarit, México está por estrenar uno de los desarrollos turísticos más ambiciosos de su historia: Vidanta World, el parque de entretenimiento más grande de América Latina.

Ubicado en Nuevo Vallarta y respaldado por Grupo Vidanta, este complejo busca redefinir la experiencia vacacional de lujo, combinando hospedaje de alto nivel, gastronomía de autor, golf profesional y atracciones al nivel de los parques más famosos del mundo.

La ubicación estratégica de Vidanta World —a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta— lo convierte en un destino fácilmente accesible para turistas nacionales e internacionales. Para los visitantes que prefieren el transporte público, hay rutas de autobús desde varios puntos de Puerto Vallarta con trayectos que van de los 22 a los 39 minutos, con tarifas de entre 10 y 27 pesos.

Vidanta World tiene complempado abrir este 2025 / Redes Sociales|

Atracciones: lujo y adrenalina en cada rincón

El eje central del proyecto es BON Luxury Theme Park, un parque temático de más de 150 hectáreas que incluirá 23 atracciones de última generación, 25 restaurantes, bares y 16 tiendas exclusivas. Entre las más esperadas se encuentran:

LUDÕ, Cirque du Soleil , un espectáculo acuático inmersivo con alta gastronomía, que debutará en diciembre de 2025.

Ashara: Goddess of Fire , una montaña rusa tipo tren de mina.

SOL: Speed of Light , montaña rusa suspendida con doble lanzamiento, única en América Latina.

Paseos familiares como Enchanted River, Floresta Drop (torre de caída libre) y Vista Wheel, la rueda de la fortuna con vista a la Bahía de Banderas.

El parque también contará con la SkyDream Park Gondola, un teleférico que conecta diversas zonas del complejo, facilitando el acceso a todas sus áreas.

Vidanta World será un complejo de alto nivel / Redes Sociales|

Más que un parque: un ecosistema de lujo

Vidanta World no solo es un parque, sino una experiencia completa de bienestar y recreación. Sus instalaciones incluyen más de un kilómetro de playa privada, spas, centros de fitness, campos de golf diseñados por Greg Norman, y una academia de golf. Además, Vidanta Vallarta Course ya es sede de torneos internacionales.

En cuanto al hospedaje, el BON Park Hotel at VidantaWorld Nuevo Vallarta ofrece experiencias cinco estrellas, y se suman opciones como The Grand Mayan, Kingdom of the Sun y The Estates. Las tarifas para mayo de 2025 parten desde los 20,072 pesos por noche, dependiendo de la categoría y temporada.

Cabe destacar que el acceso a las atracciones de Vidanta World está reservado exclusivamente para los huéspedes del resort. Grupo Vidanta ya planea abrir 20 parques adicionales si la respuesta del público continúa siendo favorable.

Con este espectáculo se busca abrir el parque acuático / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCHALOTE: EL PAN VIRAL QUE CONQUISTA LA CDMX, IDEAL PARA ACOMPAÑAR CON UN CAFÉ