Auronplay: Recomendó a los niños no abandonar la escuela a pesar del sueldo que recibe

La falla de seguridad en Twitch permitió que se dieran a conocer los sueldos que tienen algunos streamers importantes, como fue el caso de Auronplay quien pidió a los infantes y jóvenes que no abandonen los estudios.

"Lo que me molesta es que haya chavalitos y chavalitas muy jóvenes que ven 'Auronplay cobra 3 millones, voy a dejar los estudios porque quiero ser como Auronplay' y eso es lo que realmente me perturba", dijo en directo Auron.

Auron dio en el clavo con todo el tema de los ingresos revelados de los streamers de Twitch

pic.twitter.com/dpkLRlfL2K — osvita lvs kaysita (@OsvaEsc) October 6, 2021

Así mismo, el creador de contenido español aseguró que uno de los factores más importantes para que gente como Ibai, Rubius y él mismo hayan tenido éxito es la suerte.

"Amigos, no es fácil, estudiar, esfuércense, no dejen los estudios, no me tengan ejemplo a mí, o a Ibai o a Rubius, porque no somos ejemplos de nada, somos privilegiados que hemos tenido suerte, muchos factores.

A parte yo vengo de tener una carrera de más de 12 años en Internet, vengo con las tablas hechas. No se crean que van a entrar a Twitch y van a ser millonarios. Vean la gente de Twitch y vean cuantos viven de Twitch; solo un .8 por ciento vive de Twitch", concluyó Auronplay.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAR CRY 6: REVOLUCIÓN, SABOR, ACCIÓN, SALSA Y MUCHAS BALAS