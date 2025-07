Australia retira visa a Kanye West por su canción “Heil Hitler”

El gobierno de Australia revocó la visa del rapero estadounidense Kanye West ahora conocido como Ye debido al contenido de su más reciente canción titulada “Heil Hitler”, lanzada el pasado 8 de mayo. La medida fue tomada tras considerar que la pieza musical promueve ideologías extremistas y antisemitas, hecho que contraviene los valores del país oceánico.

La noticia fue confirmada por el ministro de Inmigración, Tony Burke, quien declaró: “Ya no tiene un visado válido para Australia. Es cierto que hubo un momento en el que tenía uno, pero después de que se revisó el asunto, esa visa fue cancelada”.

La noticia fue confirmada por el ministro de Inmigración, Tony Burke. / AP|

Además, justificó la decisión del gobierno con contundencia: “Una canción que promueve el nazismo… no la necesitamos en Australia. No necesitamos importar eso. No necesitamos importar odio deliberado. No necesitamos importar a alguien que celebra a Hitler”.

El tema “Heil Hitler” generó rechazo inmediato tanto en Australia como a nivel internacional por contener referencias explícitas al régimen nazi. Las plataformas digitales retiraron la canción de sus catálogos a los pocos días de su publicación, ante las numerosas denuncias por apología al odio y contenido antisemita.

