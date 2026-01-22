Bad Bunny vs Taylor Swift: ¿quién ganará el Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026?

La carrera por el Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026 promete ser una de las más reñidas de la edición. Bad Bunny y Taylor Swift, dos gigantes de la industria musical con impacto global, competirán cara a cara por el codiciado reconocimiento, en una categoría que reúne a lo más influyente de la música internacional.

La gala se celebrará el 28 de febrero de 2026 en Manchester, Reino Unido, marcando un nuevo capítulo en la historia del premio británico.

La música en español y el pop anglosajón se enfrentan en la gala de Manchester. / AP

Bad Bunny: el dominio latino en la escena global

El artista puertorriqueño llega a esta nominación como uno de los máximos exponentes de la música en español a nivel mundial. Su presencia en los BRIT Awards refuerza el impacto del género urbano y latino en mercados históricamente dominados por artistas anglosajones.

Para Bad Bunny, esta nominación representa una oportunidad clave para consolidar su influencia más allá y llevar la música en español a uno de los escenarios más relevantes del Reino Unido.

Bad Bunny busca consolidar el impacto latino frente a grandes nombres internacionales. / AP

Taylor Swift: la favorita histórica de los premios

Por su parte, Taylor Swift compite como una de las artistas más premiadas y reconocidas de su generación. Su presencia en la categoría de Artista Internacional del Año la coloca nuevamente como una de las favoritas, respaldada por su constante impacto comercial, cultural y mediático a nivel global.

La cantante estadounidense ya ha sido protagonista en múltiples premiaciones internacionales, lo que eleva la expectativa sobre si volverá a imponerse frente a nuevos contendientes.

Taylor Swift y Bad Bunny encabezan una de las categorías más esperadas de los BRIT Awards. / AP

¿Quién tiene más posibilidades de ganar?

La categoría también incluye a otros artistas internacionales, como Rosalía, Doechii y Sabrina Carpenter, lo que convierte la contienda en una de las más competitivas del año.

Rosalía también está nominada por primera vez en los BRIT AWARDS. / AP

Mientras Bad Bunny representa el crecimiento imparable de la música latina, Taylor Swift simboliza la solidez del pop anglosajón en los premios internacionales. La decisión final quedará en manos de la organización de los BRIT Awards, pero el debate ya está abierto entre los fans de ambos artistas.