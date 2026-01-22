Tráiler invade Playa Norte en Mazatlán por sesión romántica y termina en operativo de seguridad

Lo que comenzó como una escena romántica planeada para capturar imágenes llamativas terminó en un despliegue de seguridad y la movilización de diversas autoridades en Playa Norte, en el puerto de Mazatlán, luego de que un tractocamión de carga pesada ingresara directamente a la zona de arena, un área restringida para este tipo de vehículos.

El incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando el operador del vehículo decidió abandonar el malecón y conducir el tráiler hacia la playa con la intención de tomar fotografías y videos junto a su pareja, aprovechando el paisaje costero. La acción generó sorpresa inmediata entre turistas y peatones que se encontraban en la zona.

Un tráiler de carga pesada ingresó ilegalmente a la zona de arena en Playa Norte, Mazatlán./ X

¿Por qué el tráiler quedó varado en la arena de Playa Norte?

Aunque el objetivo visual se cumplió, el peso y las dimensiones del vehículo jugaron en contra del conductor. Al intentar reincorporarse a la vialidad, las llantas delanteras se hundieron en la arena, dejando al tráiler completamente inmovilizado a pocos metros del mar.

La escena llamó la atención de decenas de personas, quienes comenzaron a grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Testigos describieron el suceso como inusual y surrealista, al ver una unidad de carga pesada atrapada en plena playa.

La unidad quedó atorada a pocos metros del mar, lo que obligó al uso de grúas especializadas./ X

Intervención de autoridades y afectaciones viales

Ante la imposibilidad de mover el vehículo por sus propios medios, elementos de Tránsito Municipal, Policía Preventiva y Salvamento Acuático acudieron al sitio para coordinar las labores de seguridad y extracción. Posteriormente, fue necesaria la intervención de una grúa de alto tonelaje.

Para facilitar las maniobras, las autoridades implementaron cierres temporales a la circulación en el cruce de la avenida Del Mar y la calle Gutiérrez Nájera, lo que provocó afectaciones viales durante más de una hora.

Autoridades municipales y federales acudieron al sitio para atender el incidente./ X

Mientras se realizaban los trabajos, la mujer que acompañaba al conductor permaneció dentro del vehículo, lo que generó aún más atención entre los presentes. Finalmente, el tráiler fue retirado sin que se reportaran personas lesionadas.

Sin embargo, el caso no terminó ahí. Tras el arribo de autoridades federales, personal de la Guardia Nacional y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tomó conocimiento de los hechos para evaluar posibles faltas administrativas y ambientales.

Las autoridades reiteraron que el ingreso de vehículos pesados a zonas de playa está prohibido, ya que representa un riesgo para las personas y un daño potencial al ecosistema, por lo que el conductor podría enfrentar sanciones económicas y legales.