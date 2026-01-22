¡Picaflor! Peso Pluma tenía novia cuando buscó andar con Kenia Os

Kenia Os volvió a ser el centro de atención después de hacer una revelación sobre su romance con Peso Pluma, explicando que el cantante empezó a sentir algo por ella mientras él aún estaba en una relación sentimental.

Las declaraciones de la cantante generaron debate en redes sociales. /IG: @keniaos

¿Qué dijo Kenia Os sobre el inicio de su romance con Peso Pluma?

En una reciente entrevista con la periodista Adela Micha, Kenia Os contó que tanto ella como Peso Pluma sintieron una atracción inmediata durante la grabación del video musical de Tommy y Pamela, antes de que él quedara soltero. Según la cantante, aunque hubo química, ambos mantuvieron una postura profesional durante ese primer acercamiento.

Kenia narró que en aquel momento Peso Pluma incluso le confesó que nunca antes había sentido nervios al estar cerca de alguien, un comentario que la sorprendió y que marcó el inicio de la conexión entre ellos. Sin embargo, ella subrayó que en ese punto no hubo ningún acercamiento romántico ni se cruzaron límites, ya que él todavía tenía novia.

La pareja se conoció durante la grabación de un video musical. / IG: @keniaos

La polémica en redes sociales

La confesión de la cantante generó una fuerte reacción en redes, donde usuarios debatieron sobre la ética y el momento en que surgieron esos sentimientos. Algunos internautas interpretaron las palabras de Kenia Os como una revelación sincera sobre el origen de su relación, mientras que otros criticaron la forma en que fue abordado el tema, señalando que la situación podía prestarse a malas interpretaciones.

Pese a las críticas, Kenia Os enfatizó que nunca hubo una falta de respeto hacia la pareja que Peso Pluma tenía en ese momento, asegurando que todo fue manejado con profesionalismo en sus inicios.

Kenia Os aclaró que no hubo un romance mientras Peso Pluma tenía pareja. / IG: @keniaos

Un romance que cumple casi un año

La historia de amor entre Kenia Os y Peso Pluma se ha ido dando de manera gradual y discreta desde su colaboración en Tommy y Pamela en 2024, hasta que eventualmente hicieron público su noviazgo. Este 2026, la pareja está por cumplir casi un año desde que confirmaron su relación, consolidándose como una de las más comentadas en el ambiente musical mexicano.