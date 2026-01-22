Muerte de la influencer Dulce Enríquez: autoridades investigan si fue homicidio

La muerte de Dulce Ivonne Enríquez, joven influencer mexicana, se encuentra bajo investigación luego de que las autoridades confirmaron que el caso no está completamente esclarecido y que una de las líneas abiertas es la de homicidio, pese a que inicialmente se habló de un accidente automovilístico.

El fallecimiento de la creadora de contenido provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde seguidores y usuarios han exigido que el caso se investigue a fondo para determinar si existió alguna acción intencional detrás del hecho que le costó la vida.

Las autoridades mantienen abierta la investigación por la muerte de Dulce Enríquez./ FB

¿Qué se sabe sobre la muerte de Dulce Enríquez?

De acuerdo con los reportes oficiales, Dulce Enríquez perdió la vida tras verse involucrada en un hecho vial, cuyas circunstancias aún están siendo analizadas por las autoridades. Aunque en un inicio se manejó como un accidente, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación más amplia para descartar o confirmar otras posibles responsabilidades.

La Fiscalía no descarta la línea de homicidio en el fallecimiento de la influencer./ RS

Las autoridades señalaron que se están revisando peritajes, testimonios y material disponible, con el objetivo de reconstruir los hechos y determinar si hubo participación de terceros que pudiera configurar un delito.

¿Quién era Dulce Enríquez?

Dulce Ivonne Enríquez era una influencer activa en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con su vida cotidiana y logró reunir a una comunidad considerable de seguidores. Su presencia digital la convirtió en una figura conocida, especialmente entre públicos jóvenes.

Tras darse a conocer su fallecimiento, diversas publicaciones y mensajes de despedida comenzaron a circular, mientras que familiares y personas cercanas han pedido respeto y justicia, evitando especulaciones que puedan entorpecer la investigación.

El caso ocurrió tras un hecho vial cuyas circunstancias aún se analizan./ IG

Las autoridades han reiterado que el caso sigue en proceso y que no se adelantará ninguna conclusión hasta contar con los resultados completos de las diligencias correspondientes.

El seguimiento del caso también ha reavivado el debate sobre la violencia y los riesgos que enfrentan jóvenes figuras públicas, así como la importancia de que las investigaciones se conduzcan con transparencia.

Mientras continúan las indagatorias, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación, subrayando que será el resultado de las pruebas el que determine si la muerte de Dulce Enríquez fue un accidente o un hecho delictivo.