Julián Quiñones, el mejor delantero mexicano rumbo al Mundial 2026

Julián Quiñones volvió a marcar con Al-Qadisiyah, esta vez registró un doblete en el partido ante Al-Ittihad. Con esta actuación, el mexicano llega a 19 goles en la temporada y se convierte en el mejor delantero nacional en la actualidad.

Festejo | X: @AlQadsiahEN

Quiñones brilla en Arabia Saudita

El mexicano se fue de la Liga MX para seguir su carrera en el futbol de Arabia Saudita, donde ha destacado por sus aportaciones de gol. En esta temporada lleva 20, al registrar una asistencia. Su ritmo lo coloca como una de las opciones más fuertes para Javier Aguirre en su convocatoria rumbo al Mundial 2026.

En comparación con su competencia, Quiñones es el atacante con mejores estadísticas en lo que va de la temporada. Santiago Giménez, Germán Berterame, Raúl Jiménez y Armando González son las otras grandes opciones para la Selección Mexicana.

Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey acumula 24 encuentros disputados, en los que ha anotado en 13 ocasiones y brindado tres asistencias. El atacante de la Liga MX es contemplado por el ‘Vasco’ para el proceso mundialista.

Raúl Jiménez destaca por su rendimiento en una de las ligas más competitivas del mundo, la Premier. ‘El Lobo de Tepejí’ ha jugado 26 encuentros, en los que anotó seis tantos. Además, registra tres asistencias que han ayudado al Fulham en la temporada.

Por otro lado, Santiago Giménez no ha tenido mucha participación con el Milan durante la temporada, pues su lesión en el tobillo lo ha marginado de sumar minutos. En solo 11 encuentros jugados ha anotado un gol, con dos asistencias brindadas.

Armando González es una de las alternativas que más ruido hace, pues con Chivas brilla al sumar 14 goles en 21 partidos y una asistencia. Su cuenta parece que no se detendrá pronto, por lo que Javier Aguirre tendrá que decidir inteligentemente a qué elemento llevar.

Con Chivas | IMAGO7

¿Cuáles son los números de los delanteros mexicanos?

Con este panorama, los delanteros mexicanos competirán en la recta final del proceso mundialista para reflejar su calidad también en el plano estadístico.

Posición Jugador Club Goles Asistencias Total (G+A) 1 Julián Quiñones Al-Qadisiyah 19 1 20 2 Germán Berterame Rayados 13 3 16 3 Armando González Chivas 14 1 15 4 Raúl Jiménez Fulham 6 3 9 5 Santiago Giménez Milan 1 2 3