Harry Styles en México: estas son las fechas para poder escuchar ‘As It Las’, ‘Kiss You’ o ‘Watermelon Sugar’

La espera terminó. Harry Styles confirmó su regreso a los escenarios con la gira Together, Together 2026, una residencia global exclusiva en siete ciudades, entre ellas, la Ciudad de México.

El anuncio vino acompañado del lanzamiento de su nuevo álbum KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY, que verá la luz el próximo 6 de marzo.

El tour, promovido por Live Nation, incluye 50 conciertos entre mayo y diciembre de 2026. Harry se presentará únicamente en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Nueva York, Melbourne, Sídney y, por supuesto, CDMX, donde dará dos shows en el Estadio GNP Seguros los días 31 de julio y 1 de agosto.

Harry Styles estará en México a finales de julio y principios de agosto / FB: @harrystyles

Boletos para México

Los fans mexicanos podrán acceder a la preventa Banamex el 28 de enero. La venta general comenzará el jueves 29 de enero a las 11:00 am (hora del centro). La información completa está disponible en el sitio oficial del artista: hstyles.co.uk/tour

Nuevo disco y sencillo

Antes de iniciar la gira, Harry lanzará su cuarto álbum de estudio. El sencillo principal, “Aperture”, se estrenará este jueves 22 de enero a las 7pm.

El cantante trae nuevo disco que se podrá escuchar desde hoy / FB: @harrystyles

El álbum contará con 12 canciones y fue producido por Kid Harpoon. Ya está disponible en preventa en edición limitada en vinilo, CD, box sets y mercancía exclusiva.

Compromiso social

La gira tendrá un fuerte componente benéfico. En CDMX y otras ciudades, Together, Together apoyará a la organización Choose Love, que brinda ayuda humanitaria a comunidades vulnerables. Además, en Londres se donará 1 euro por cada boleto al LIVE Trust, mientras que en Nueva York se impulsará el registro de votantes junto a HeadCount.

La preventa comienza el próximo 28 de enero / Especial

Harry Styles también se une a Green Nation de Live Nation para reducir el impacto ambiental del tour, colaborando con recintos y socios en prácticas sustentables.

Artistas invitados

Entre los invitados especiales que lo acompañarán en distintas fechas están Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman.

Harry Styles tendrá una gira pesada por varias ciudades del mundo / FB: @harrystyles