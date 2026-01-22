VIDEO: Senadora de Morena dice que Taiwán es parte de México y se vuelve viral

Una frase desafortunada bastó para convertir a la senadora Ana Lilia Rivera en tendencia. Durante un evento en Tlaxcala, la legisladora por Morena afirmó que “Taiwán es uno de los lugares del país donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante”, generando una ola de burlas en redes sociales y el ya inevitable apodo: #LadyTaiwán.

La declaración ocurrió el pasado 19 de enero, en el municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, donde se realizó la entrega de computadoras portátiles donadas por la Embajada de Taiwán en México al CBTis 303, un plantel con laboratorio de Inteligencia Artificial.

La senadora estuvo acompañada del embajador de Taiwán en México / FB: @AnaLiliaRivra

Cero en geografía

En el video del evento, la senadora tlaxcalteca elogia los avances tecnológicos del país asiático… pero cometiendo un desliz geográfico que le valió miles de comentarios: “Taiwán es uno de los lugares del país donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante”, se ve y se escucha en el video que recorrió las redes en segundos.

Ana Lilia se equivocó al colocar Taiwán como municipio de Tlaxcala / FB: @AnaLiliaRivra

El desliz que prendió las redes

Aunque la frase pasó desapercibida en el momento, fue hasta hoy que usuarios comenzaron a compartir fragmentos del video, generando miles de burlas y críticas hacia la legisladora. Estas fueron algunas de las reacciones más virales: “De Taiwán, México para el mundo”, “¿Taiwán será un nuevo Pueblo Mágico?”, “Es que ella está en el país de Tlaxcala, ahora entendemos”, “Cualquier taco callejero está mejor preparado que usted” y “Taiwán no está en México Sra., hay que acabar la primaria”.

En redes sociales ya la llaman “Lady Taiwán”, uniéndose así a la larga lista de políticos atrapados en momentos incómodos frente al micrófono.

Los comentarios y risas no faltaron tras el error geográfico / Especial

Se defiende: “Yo no puedo hablar con bots”

Más allá del error geográfico, Ana Lilia Rivera arremetió contra los medios y los “bots” que, según ella, son parte de una campaña en su contra.

“Yo nunca me he cerrado a hablar con nadie, yo hablo con todos, pero no puedo hablar con bots, a los bots nunca les vas a ganar, y hoy los que mandan a golpearme todos los días son campañas pagadas con robots”, dijo ante medios.

La senadora se defendió de las críticas a su trabajo / FB: @AnaLiliaRivra

También justificó el haber llamado “estúpidos” a quienes la critican: “No es una denostación, es un argumento que califica a quienes se escudan en el anonimato para desinformar a la gente”.

En redes sociales, la senadora compartió imágenes del evento junto al embajador de Taiwán en México, Iván Lee, y defendió la importancia de la donación de tecnología para su estado:“Tlaxcala no debe quedarse atrás cuando se trata de educación, innovación, tecnología y el uso de la inteligencia artificial”.