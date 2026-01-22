¿Ya puedes sacar la tarjeta INAPAM? La edad mínima para tramitarla en 2026

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa siendo uno de los principales apoyos para personas de la tercera edad en México durante 2026, ya que ofrece descuentos y beneficios en diversos establecimientos y servicios a nivel nacional.

Este documento oficial permite a sus titulares acceder a rebajas en transporte público, farmacias, servicios médicos, alimentos, actividades culturales y recreativas, entre otros rubros, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

La tarjeta INAPAM puede tramitarse a partir de los 60 años cumplidos./ X

¿A qué edad se puede tramitar la tarjeta INAPAM en 2026?

De acuerdo con la normatividad vigente, la tarjeta INAPAM puede tramitarse a partir de los 60 años cumplidos. No importa si la persona continúa trabajando o si recibe otro tipo de apoyo, ya que el beneficio es universal para quienes alcanzan esa edad.

El trámite es personal y gratuito, y puede realizarse una vez que se cumple el requisito de edad, sin necesidad de esperar a cumplir años adicionales. La tarjeta no tiene costo ni requiere renovación periódica.

El trámite de la credencial INAPAM es gratuito y personal./ RS

¿Qué requisitos se necesitan para obtenerla?

Para solicitar la tarjeta INAPAM, las personas interesadas deben presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y una fotografía tamaño infantil, además de acudir al módulo correspondiente.

Una vez entregada la documentación, el proceso suele ser rápido y la tarjeta se otorga en el mismo lugar o en un plazo corto, dependiendo del módulo.

La tarjeta permite acceder a descuentos en transporte, salud y servicios./ RS

Los beneficios de la tarjeta varían según el establecimiento, pero pueden incluir descuentos en consultas médicas, análisis clínicos, transporte, restaurantes, tiendas y servicios públicos, entre otros.

El INAPAM mantiene convenios con negocios y dependencias en todo el país, por lo que se recomienda a los beneficiarios consultar el directorio actualizado para conocer dónde pueden utilizar su tarjeta.

La tarjeta INAPAM no sustituye otros apoyos sociales, sino que los complementa, por lo que las personas adultas mayores pueden seguir recibiendo pensiones u otros programas sin afectar este beneficio.