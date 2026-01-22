¿Quieres pertenecer al Servicio de Protección Federal? Estas son las fechas de reclutamiento

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal (SPF), lanzó una convocatoria nacional para invitar a hombres y mujeres interesados en integrarse a esta corporación encargada de brindar seguridad a instalaciones estratégicas y dependencias del gobierno federal.

La dependencia señaló que esta convocatoria forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades operativas del SPF, así como para ofrecer oportunidades laborales a personas con vocación de servicio, disciplina y compromiso con la seguridad pública.

La SSPC lanzó una convocatoria nacional para integrarse al Servicio de Protección Federal./ Gobierno de México

¿Qué es el Servicio de Protección Federal y cuáles son sus funciones?

El Servicio de Protección Federal es una institución adscrita a la SSPC cuya labor principal consiste en proteger personas, bienes e instalaciones estratégicas del Estado mexicano, incluyendo edificios gubernamentales, organismos autónomos y dependencias federales.

Entre sus funciones se encuentran la vigilancia, el control de accesos y la prevención de riesgos, siempre bajo un marco de respeto a los derechos humanos y en apego a la legalidad. El SPF opera en distintas entidades del país y es considerado un componente clave dentro del esquema de seguridad institucional.

Hombres y mujeres pueden postularse para formar parte del SPF en 2026./ Gobierno de México

¿Cuáles son los requisitos para integrarse al SPF?

De acuerdo con la convocatoria, las personas interesadas deben cumplir con requisitos básicos, como ser ciudadanos mexicanos, contar con estudios mínimos de nivel secundaria, gozar de buena salud física y mental, y no tener antecedentes penales. Además, deberán aprobar evaluaciones de control y confianza.

Quienes resulten seleccionados recibirán capacitación especializada, lo que les permitirá desempeñar sus funciones de manera profesional. La SSPC destacó que el ingreso al SPF incluye prestaciones de ley, estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo dentro de la institución.

El Servicio de Protección Federal protege instalaciones estratégicas del Estado mexicano./ X

La convocatoria está dirigida tanto a hombres como a mujeres, y busca fomentar la igualdad de oportunidades dentro de las filas del Servicio de Protección Federal, fortaleciendo así la participación femenina en tareas de seguridad.

Las autoridades recomendaron a los aspirantes verificar que el proceso se realice únicamente a través de medios oficiales, ya que el reclutamiento es gratuito y no requiere intermediarios ni pagos.