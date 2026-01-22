¿Quién es Samadhi Zendejas? Enfrentará a Alana Flores en Supernova Strikers 2026

Después de semanas de rumores y apuestas, por fin se confirmó quién enfrentará a Alana Flores en el evento Supernova Strikers: Genesis. La rival es nada más y nada menos que la actriz Samadhi Zendejas, conocida por protagonizar Mariposa de Barrio y ahora lista para debutar en el cuadrilátero.

La organización presentó la cartelera completa del evento que sacudirá el internet en 2026. Entre las peleas más esperadas está la de Lonche de Huevito vs. Willito y el regreso de Alana, quien suma cuatro victorias consecutivas. Pero esta vez, tendrá enfrente a una rival con 10 años de experiencia en el boxeo.

Samadhi Zendejas es conocida por interpretar a Jenni Rivera en Mariposa de Barrio / FB: @samadhizendejass

Va por todos los cinturones de Alana

“Esta es la rival que más me tiene emocionada”, declaró Alana en la alfombra, mientras dejaba claro que el reto es más grande que nunca. Samadhi no se quedó atrás: exigió que si gana, se lleva los cuatro cinturones de Flores. Alana, por su parte, dijo que pensará qué le pedirá a Zendejas si sale vencedora.

Esta será una de las peleas más mediáticas del año, no solo por lo que está en juego, sino por el cruce de mundos: una influencer convertida en campeona de boxeo amateur y una actriz que dejó los reflectores para entrenar con La Barby Juárez.

La pelea se podrá ver por Netflix el próximo 26 de abril / FB: @Netflix

¿Quién es Samadhi Zendejas?

Nacida el 27 de diciembre de 1994, Samadhi Zendejas es una actriz mexicana con trayectoria en telenovelas como Atrévete a soñar, Rosario Tijeras y La mujer del diablo. Pero su papel más recordado es el de Jenni Rivera en Mariposa de Barrio.

En 2025, dio el salto internacional al presentarse en la Paris Fashion Week, y en 2026 se alista para cambiar los tacones por los guantes. Además de su carrera actoral, es hermana del actor Adriano Zendejas y ha sido vinculada sentimentalmente con Gabito Ballesteros.

Las famosas son la pelea estelar de la noche / IG: @supernovaboxing

Su debut en el boxeo será el 26 de abril de 2026, y aunque llega como novata al ring, no lo hace sola: su entrenamiento está a cargo de una leyenda como Mariana “La Barby” Juárez. La pelea se podrá ver por Netflix.

Cartelera oficial de Supernova Strikers: Genesis

Milica vs. Ari Geli

El Abraham vs. Nando

Lupita Villalobos vs. Kim Shantal

Mario Bautista vs. Aaron Mercury

Alana Flores vs. Samadhi Zendejas

Lonche de Huevito vs. Willito

Alana busca sumar otro cinturón, mientras Samadhi quiere quitarle todos su triunfos / IG: @supernovaboxing

¿Será Samadhi la primera en quitarle el invicto a Alana? ¿O confirmará la influencer su dominio absoluto? La cuenta regresiva ya comenzó.