¡Hasta 17 mil pesos! Revelan el costo oficial de los boletos para BTS en México

El regreso de BTS a México en 2026 es un hecho histórico… y también caro. A menos de 24 horas de la primera preventa oficial, el fandom ARMY por fin conoció los precios de los boletos para ver a la boyband surcoreana en el Estadio GNP Seguros. Algunos tickets alcanzan los 17,782 pesos.

El grito fue tan fuerte que hasta Claudia Sheinbaum se enteró. Durante semanas, el fandom exigió a la boletera claridad en los costos, mapas y fechas para los shows programados los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en un escenario de 360°.

BTS anunció tres fechas para la Ciudad de México / FB: @bangtan.official

Estos son los precios oficiales para BTS en México 2026

La presión surtió efecto. Este 22 de enero, Ocesa K-Pop finalmente reveló los precios oficiales para los conciertos del Bangtan Sonyeondan y el boleto más caro, el VIP, se cotiza en 17,782 pesos, cargos incluidos.

Con cargos ya sumados, los precios para el Estadio GNP Seguros van así:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

VIP: $17,782 MXN

Platinum: $13,330 MXN

Además, se cobrará $50 extra por procesamiento.

Los precios fueron publicados antes de la preventa ante la presión de las fans / FB: @bangtan.official

Fechas clave: preventa, venta general y tips para no morir en el intento

La preventa exclusiva para miembros de Weverse será el viernes 23 de enero a partir de las 9:00 AM. Ese día se venderán boletos para el 7 y 9 de mayo. La segunda fase será a las 12:00 PM, solo para el 10 de mayo.

La venta general será el sábado 24 de enero desde las 9:00 AM a través de Ticketmaster, única plataforma válida.

Desde mil 700 hasta 17 mil pesos, son los costos de los boletos / FB: @bangtan.official

En redes, ARMY ya armó su protocolo de guerra:

Nada de múltiples dispositivos con una sola cuenta: el sistema te bota.

Ten saldo extra en tu tarjeta (los cargos por servicio duelen).

Refresca justo a las 9:00 AM, ni antes ni después.

Practica en el simulador ‘Rrrunnn’ creado por fans para simular la compra.

La preventa para fans comienza en menos de 24 horas / FB: @bangtan.official