¡Hasta 17 mil pesos! Revelan el costo oficial de los boletos para BTS en México

El fandom ARMY logró que se publicaran antes el precio de las entradas para evitar fraudes

La boyband surcoreana se presentará para mayo en el Estadio GNP Seguros.
Jorge Reyes Padrón
22 de Enero de 2026

El regreso de BTS a México en 2026 es un hecho histórico… y también caro. A menos de 24 horas de la primera preventa oficial, el fandom ARMY por fin conoció los precios de los boletos para ver a la boyband surcoreana en el Estadio GNP Seguros. Algunos tickets alcanzan los 17,782 pesos.

El grito fue tan fuerte que hasta Claudia Sheinbaum se enteró. Durante semanas, el fandom exigió a la boletera claridad en los costos, mapas y fechas para los shows programados los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en un escenario de 360°.

BTS anunció tres fechas para la Ciudad de México / FB: @bangtan.official
Estos son los precios oficiales para BTS en México 2026

La presión surtió efecto. Este 22 de enero, Ocesa K-Pop finalmente reveló los precios oficiales para los conciertos del Bangtan Sonyeondan y el boleto más caro, el VIP, se cotiza en 17,782 pesos, cargos incluidos.

Con cargos ya sumados, los precios para el Estadio GNP Seguros van así:

  • $1,767 MXN
  • $2,840 MXN
  • $4,476 MXN
  • $4,948 MXN
  • $8,010 MXN
  • $8,482 MXN
  • $8,953 MXN
  • VIP: $17,782 MXN
  • Platinum: $13,330 MXN

Además, se cobrará $50 extra por procesamiento.

Los precios fueron publicados antes de la preventa ante la presión de las fans / FB: @bangtan.official
Fechas clave: preventa, venta general y tips para no morir en el intento

La preventa exclusiva para miembros de Weverse será el viernes 23 de enero a partir de las 9:00 AM. Ese día se venderán boletos para el 7 y 9 de mayo. La segunda fase será a las 12:00 PM, solo para el 10 de mayo.

La venta general será el sábado 24 de enero desde las 9:00 AM a través de Ticketmaster, única plataforma válida.

Desde mil 700 hasta 17 mil pesos, son los costos de los boletos / FB: @bangtan.official
En redes, ARMY ya armó su protocolo de guerra:

  • Nada de múltiples dispositivos con una sola cuenta: el sistema te bota.
  • Ten saldo extra en tu tarjeta (los cargos por servicio duelen).
  • Refresca justo a las 9:00 AM, ni antes ni después.
  • Practica en el simulador ‘Rrrunnn’ creado por fans para simular la compra.
La preventa para fans comienza en menos de 24 horas / FB: @bangtan.official
