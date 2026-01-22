Capturan en Michoacán a “El Botox”, presunto líder criminal; fue trasladado a la CDMX

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de César Alejandro, alias “El Botox”, identificado como presunto líder del grupo delictivo conocido como “Los Blancos de Troya”, durante un operativo federal realizado en el estado de Michoacán.

De acuerdo con la información oficial, la detención se llevó a cabo tras labores de inteligencia y coordinación entre distintas corporaciones, lo que permitió ubicar al objetivo sin que se reportaran enfrentamientos durante el operativo.

Autoridades federales capturaron en Michoacán a César Alejandro, alias “El Botox”./ Captura de pantalla

¿Quién es “El Botox” y por qué era buscado?

Las autoridades señalan que “El Botox” es considerado un objetivo prioritario debido a su presunta responsabilidad en actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado en la región. Su grupo estaría vinculado a diversas operaciones ilícitas que afectaban la seguridad local.

La captura se da como parte de los esfuerzos del gobierno federal para desarticular estructuras criminales, especialmente aquellas que operan en estados con altos índices de violencia.

El detenido es señalado como presunto líder del grupo criminal “Los Blancos de Troya”./ Captura de pantalla

Traslado bajo fuerte custodia a la Ciudad de México

Tras su detención en Michoacán, César Alejandro fue trasladado a la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con el objetivo de ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

El traslado se realizó siguiendo protocolos institucionales, con la participación de fuerzas federales encargadas de garantizar la integridad del detenido y del personal involucrado en el operativo.

Las autoridades no detallaron de inmediato los cargos específicos que enfrentará, aunque se espera que en las próximas horas se definan las acusaciones formales y su situación jurídica.

Omar García Harfuch informó sobre la detención tras un operativo coordinado./ X

Omar García Harfuch destacó que esta acción representa un golpe relevante contra la delincuencia organizada y reiteró que las operaciones de seguridad continuarán en distintas regiones del país.

La detención de “El Botox” se suma a una serie de capturas recientes que buscan reducir la capacidad operativa de grupos criminales, en el marco de la estrategia federal para fortalecer la seguridad.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada por canales oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas sobre este tipo de operativos.