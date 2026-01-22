Así serán las monedas del Mundial 2026 en México: Banxico acuñará piezas de 10, 20 y 25 pesos

México alista la emisión de monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizará junto con Estados Unidos y Canadá. La iniciativa fue presentada por el Gobierno federal y establece la acuñación de tres monedas especiales con valores de 10, 20 y 25 pesos, las cuales estarán a cargo del Banco de México (Banxico).

En México circulan monedas desde 10 centavos hasta 20 pesos/Pixabay

El proyecto busca conmemorar la tercera Copa del Mundo en territorio mexicano, luego de los mundiales de 1970 y 1986, y reforzar la tradición numismática del país. Las monedas tendrán características específicas en material, forma y diseño, y algunas estarán elaboradas con metales preciosos.

“Se somete a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se establecen las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá”, se lee en el texto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum como iniciativa al Senado.

¿Cuántas monedas se emitirán y de qué tipo?

La propuesta contempla una colección de tres monedas conmemorativas, cada una con un valor facial distinto y fabricada con materiales diferentes: oro, plata y composición bimetálica, siguiendo esquemas similares a emisiones históricas realizadas en México.

Banxico será el encargado de definir los diseños finales y los detalles técnicos de acuñación, una vez que el decreto entre en vigor.

La propuesta fue enviada por la presidenta del país Claudia Sheinbaum/Presidencia de México

Moneda de 25 pesos: pieza de oro

La moneda de 25 pesos será elaborada en oro puro, con una pureza de 0.999 y un peso equivalente a un cuarto de onza troy. Tendrá forma circular y mostrará en el anverso el Escudo Nacional, como es habitual en las monedas mexicanas.

En el reverso llevará un diseño alusivo al Mundial de la FIFA 2026, el cual será definido por Banxico. Aunque contará con valor nominal, su valor comercial estará ligado principalmente al precio internacional del oro.

Además de la de 10 y 20 pesos, también habría una de 25 pesos mexicanos/Pixabay

Moneda de 10 pesos: edición en plata

La moneda de 10 pesos será acuñada en plata pura, también con una pureza de 0.999 y un peso de una onza troy. Su diámetro será mayor al de la moneda de oro y mantendrá un diseño conmemorativo relacionado con la justa mundialista.

Al igual que la de 25 pesos, esta moneda tendrá curso legal, pero su valor real dependerá de la cotización diaria de la plata, lo que la convierte en una pieza de alto interés para coleccionistas y ahorradores.

Moneda de 20 pesos: versión bimetálica

La tercera pieza será una moneda bimetálica de 20 pesos, con forma dodecagonal, similar a otras monedas conmemorativas recientes. Estará compuesta por un núcleo de alpaca plateada y un anillo de bronce-aluminio.

Esta moneda está pensada para una circulación más amplia, sin perder su carácter conmemorativo. Incluirá elementos gráficos del Mundial 2026 y mantendrá los estándares de seguridad vigentes.

“Además de ser coleccionables y celebrar ese acontecimiento deportivo, son testimonio y legado de nuestra cultura e identidad, así como de la capacidad de México para ser el único país anfitrión de dicho evento por tercera vez”, comentó la presidenta del país.

Diseños y fecha de lanzamiento

De acuerdo con el proyecto, Banxico contará con un plazo de hasta 90 días para definir los diseños oficiales de las monedas. Posteriormente, la Casa de Moneda de México iniciará el proceso de acuñación.

México será sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá/FIFA

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 no reemplazarán al circulante actual, pero sí representarán un hito numismático, al combinar valor cultural, deportivo y financiero en una edición especial que marcará la historia del futbol en México.