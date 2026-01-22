¿Adal Ramones traicionó a su equipo? La verdad detrás de la cancelación de ‘Enrollados’

Después de semanas de polémica, cancelaciones y salidas repentinas, la gira Enrollados quedó oficialmente cancelada. Así lo confirmó Adal Ramones, exconductor de Otro Rollo, quien aseguró que “hicieron todo lo posible” por rescatar el proyecto. Pero sus compañeros no están tan convencidos… y algunos ya están buscando asesoría legal.

Todo comenzó cuando Gaby Platas, Yordi Rosado y Lalo España anunciaron que dejaban el proyecto. La explicación oficial apuntaba a "temas de logística", pero la realidad era otra: había desconfianza, contratos sin firmar y acusaciones de traición.

La gira de Enrollados quedó oficialmente cancelada / IG: @enrolladosenvivo

Se habla de una traición

La periodista Chamonic fue quien destapó lo que muchos sospechaban: Adal Ramones fue el único del elenco que no firmó el contrato, y eso fue suficiente para echar abajo el reencuentro de Otro Rollo.

“Adal Ramones fue el único que no firmó el contrato ya que le generó ‘desconfianza’; sin embargo, todo indica que se debió a que ya tenía contrato con el programa LOL México, de Prime Video”, reveló Chamonic.

Adal Ramones es señalado de los problemas de la gira / IG: @enrolladosenvivo

Mientras tanto, Roxana Castellanos, Yordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo y Lalo España se habrían enterado de otras irregularidades con las empresas organizadoras. De hecho, se habla incluso de una posible demanda contra Ramones o las empresas involucradas.

Adal Ramones cancela gira

Por su parte, Adal emitió un extenso comunicado en el que expresó su tristeza por la cancelación: “Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva... Siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto, al que le pusimos todo el corazón y empeño”.

Yordi asegura que sus abogados ya están revisando los contratos / IG: @enrolladosenvivo

Ramones también deslindó a los artistas de la responsabilidad y aseguró que la boletera devolverá el monto total a quienes compraron boletos. Sin embargo, dejó entrever que hubo fallas graves.

“Existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escaso seguimiento de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido. Estos factores nos han llevado a la situación actual”, afirmó.

Los exintegrantes de Otro Rollo están molestos por la cancelación / IG: @enrolladosenvivo

Pese al golpe mediático y la decepción de los fans, Adal cerró el comunicado con un mensaje positivo: “A todos los que me han acompañado a lo largo de mis producciones… solo puedo decirles que, como siempre, en cada presentación pasada y en las que vendrán, verán a este servidor entregarlo todo en escena”.

Por ahora, la gira que prometía traer de vuelta los mejores años de Otro Rollo queda sepultada entre dimes, diretes… y abogados.

Supuestamente los compromisos de Adal con el programa LOL fueron la fractura / IG: @enrolladosenvivo