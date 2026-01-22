Gianni Infantino respalda a Donald Trump en Junta de la Paz rumbo al Mundial 2026

A menos de seis meses para que inicie la Copa del Mundo, Gianni Infantino envió un mensaje de apoyo al mandatario estadounidense Donald Trump. Durante el Foro Económico Mundial en Suiza, el dirigente futbolístico respaldó la creación de la Junta de la Paz propuesta por el político norteamericano. Este pronunciamiento busca calmar la incertidumbre sobre un posible boicot de diversas naciones participantes en el torneo.

Infantino | IMAGO7

¿Qué dijo Infantino sobre Trump?

Las dudas sobre la asistencia de algunos países surgieron tras el conflicto político generado por la intención de Trump de anexar Groenlandia. Ante este escenario, Infantino subrayó que la FIFA apoya la unión de la gente y cualquier iniciativa que fomente la estabilidad global. “Hay pleno apoyo de la FIFA al presidente Trump y a todos los miembros de la Junta de la Paz”, afirmó el directivo.

En el aspecto comercial, el presidente del organismo rector del futbol reconoció abiertamente que las entradas para el certamen son costosas. Admitió que incluso él mismo quedó impresionado por los elevados precios que se establecieron para los partidos en Norteamérica. A pesar de esta barrera económica, el interés de los aficionados internacionales no ha disminuido, según las cifras oficiales presentadas.

Infantino reveló que la FIFA ha recibido más de quinientos millones de solicitudes para adquirir alguno de los siete millones de boletos disponibles. Esta sobredemanda ocurre incluso en países como Alemania e Inglaterra, cuyas federaciones y aficionados habían sido los principales críticos de los costos. El directivo calificó este volumen de peticiones como algo impresionante que demuestra el impacto real del evento.

En partido | IMAGO7

Curiosamente, las naciones que más se quejaron por los precios elevados lideran las listas de solicitudes de compra. Después de Estados Unidos, que ocupa el primer puesto, Alemania e Inglaterra se posicionan como el segundo y tercer lugar respectivamente. Esto confirma que, pese al descontento financiero, la expectativa por participar en la Copa del Mundo sigue como la prioridad.

El directivo también mencionó que la legalidad de la reventa en plataformas estadounidenses asegura que todos los boletos se agotarán mediante sorteos. Explicó que existen leyes específicas en el país anfitrión que regulan estas transacciones, brindando seguridad al proceso de distribución. La organización confía plenamente en que los estadios lucirán llenos totales durante el verano de dos mil veintiséis.

“Todo mundo quiere venir y participar”, indicó Infantino al resaltar que el futbol tiene la capacidad de unir a un mundo actualmente dividido. La estrategia de la FIFA parece enfocarse en mantener la neutralidad política mientras maximiza los ingresos por boletaje en los tres países sedes. El éxito comercial parece estar garantizado debido al medio billón de solicitudes recibidas hasta el momento.

Alianza de FIFA con Estados Unidos

Finalmente, el mensaje en Davos sirvió para reafirmar la alianza estratégica entre la FIFA y el gobierno de los Estados Unidos. Con la Junta de la Paz como telón de fondo, el deporte busca blindarse ante las tensiones diplomáticas que amenazaban el desarrollo del mundial. Los preparativos finales avanzan mientras los aficionados esperan los resultados de los sorteos para obtener sus costosos accesos.